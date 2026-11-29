Santi Almarcha Senpau, un estudiante catalán de 22 años, salió a ayudar a un amigo con una mudanza en el norte de Florida y terminó en un centro de detención migratoria. Lo detuvieron a mediados de noviembre en un control de tránsito en el condado de Suwannee y, hasta el viernes 27, seguía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Georgia, a la espera de su salida del país. El gobierno de Estados Unidos le atribuye ahora antecedentes por hurto en comercios, algo que su abogada niega conocer.

Por qué el ICE detuvo en Florida al estudiante español Santi Almarcha y de qué lo acusa

Almarcha, oriundo de Barcelona, estudiaba en una universidad de Misuri con una visa de estudiante F-1 vigente hasta 2029, según su abogada, Regina Pitarch.

La universidad le canceló el formulario I-20, el documento que acredita la inscripción de un estudiante extranjero, porque se anotó en un semestre solo con clases en línea, algo que la norma no permite a los estudiantes internacionales, y no se lo notificó.

Una parada de tránsito del ICE en Florida puede derivar en detenciones prolongadas y hasta la expulsión de EE.UU. Imagen ilustrativa generada con IA

“Administrativamente se ha quedado sin el permiso de residencia”, dijo Pitarch a un medio local. “Consideramos que es una negligencia por parte de la universidad el no haberle informado debidamente”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofreció otra versión. Según el comunicado difundido por EFE, Almarcha entró de manera legal y temporal el 14 de enero de 2026 , pero se quedó más tiempo del autorizado.

, pero se quedó más tiempo del autorizado. “En contravención de las leyes de nuestra nación, excedió el periodo de estancia permitido y no abandonó el país antes del 14 de septiembre de 2026”, sostuvo el DHS.

antes del 14 de septiembre de 2026”, sostuvo el DHS. El comunicado lo describe como “un extranjero ilegal de España” y agrega: “Su historial criminal incluye hurto en comercios”. El DHS no detalló cargos, fechas ni lugar, ni aclaró si existe una causa penal.

Su abogada dice que no le consta ningún hurto ni recibió información oficial al respecto. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España tampoco tiene confirmación de ese antecedente.

Dónde y cómo fue el arresto del joven español en Florida

El arresto ocurrió en un control del Departamento de Agricultura de Florida, con apoyo del ICE, en el condado de Suwannee, en el norte del estado.

Según la abogada, a Almarcha le dijeron que lo trasladarían a Georgia y que lo deportarían desde el aeropuerto de Atlanta.

Primero estuvo en una cárcel de Suwannee y después lo llevaron al centro de procesamiento D. Ray James, en Folkston, Georgia, cerca del límite con Florida, donde seguía el jueves 26 de noviembre, según la base de datos de detenidos.

La salida voluntaria y la gestión del gobierno español

El DHS informó que a Almarcha “se le concedió la salida voluntaria y permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de su remoción de Estados Unidos”, sin fecha definida.

Según la abogada, el joven firmó un documento de “deportación voluntaria” sin asistencia legal. “Podría haber estado firmando una declaración de que ha quebrantado la ley estadounidense”, advirtió. El ICE le ofreció además US$3000 y el pasaje, la oferta del programa de autodeportación CBP Home.

Un estudiante catalán de 22 años salió a ayudar a un amigo con una mudanza en el norte de Florida y terminó en un centro de detención migratoria Fotomontaje editado con IA

El caso lo sigue el Consulado General de España en Miami. El canciller José Manuel Albares dijo que hay contacto “desde el primer momento” y prometió “toda la atención consular y toda la atención diplomática para que se produzca su liberación lo antes posible”, según Europa Press.

El caso se suma a los operativos del ICE en Florida, donde el DHS atribuye 40.000 detenciones a su cooperación con el estado

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.