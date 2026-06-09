Cómo los Trump crearon un imperio cripto que dejó pérdidas millonarias entre los inversores

Era enero de 2025, la fiebre cripto estaba en pleno auge y Donald J. Trump se preparaba para volver a la Casa Blanca. Por eso, cuando una amiga de Fatime Elrgdawy le contó sobre un posteo del presidente electo de Estados Unidos promocionando el lanzamiento de su propia criptomoneda —“GET YOUR $TRUMP NOW”—, pensó: “Dios mío, esto es brillante”.

Si Trump ponía su nombre detrás, recuerda haber pensado Elrgdawy, “tenía que ser una inversión legítima”.

La ingeniera de proyectos de software, de 29 años, residente en Santa Bárbara, California, invirtió 2000 dólares de sus ahorros en la memecoin $TRUMP, un token cripto puramente especulativo cuyo valor suele estar impulsado por el entusiasmo en redes sociales.

A pocos días de asumir, el flamanta presidente de Estados Unidos lanzó su propio memecoin, $TRUMP.

En cambio, el precio se desplomó. A fines de mayo, sus tenencias de $TRUMP valían menos de 120 dólares. Mientras tanto, la familia Trump embolsó cientos de millones de dólares por la venta de tokens tras haber puesto poco o nada de dinero propio en el proyecto.

La memecoin $TRUMP es uno de los cuatro proyectos cripto de la familia Trump que se convirtieron en una mina de oro financiera para los Trump y en una muy mala apuesta para compradores como Elrgdawy. Aunque varían en tamaño y estructura, cada uno de estos emprendimientos siguió el mismo libreto. Los Trump arriesgaron poco al inicio. Integrantes de la familia Trump —en particular los hijos mayores del presidente, Eric Trump y Donald Trump Jr.— promocionaron el emprendimiento. Los Trump recaudaron dinero mientras los inversores entraban en masa. Y esos compradores sufrieron fuertes pérdidas cuando, por distintas razones, los precios de sus activos cripto vinculados a Trump se desplomaron más tarde.

Un análisis de Reuters muestra que la familia Trump usó este esquema para generar al menos 2300 millones de dólares en ganancias de inversores desde que Trump volvió a la presidencia.

El análisis de Reuters sobre las ganancias cripto de Trump y las pérdidas de los inversores se basó en una revisión de registros de blockchain —en esencia, una base de datos de transacciones cripto—, miles de páginas de presentaciones corporativas, divulgaciones en línea de las empresas Trump y declaraciones públicas de los Trump y de ejecutivos de sus proyectos, además de entrevistas con ejecutivos de la industria cripto.

Los cuatro negocios incluidos en el análisis comprenden World Liberty Financial, el principal emprendimiento cripto de los Trump. Generó más de 1400 millones de dólares para la familia con la venta de sus tokens de gobernanza, bajo la promesa persistente de “construir y democratizar un nuevo sistema financiero en beneficio de millones”.

Eric Trump y su esposa Lara llegan a una cena de Estado en honor del presidente Donald Trump y del presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo Mark Schiefelbein - AP

Los hermanos Trump también presentaron a dos compañías que cotizan en bolsa, American Bitcoin y AI Financial Corp, conocida como ALT5 Sigma hasta abril, como formas convenientes de ganar exposición a tokens cripto a través de sus acciones. Los precios de las acciones de esas compañías se derrumbaron. Y está el token $TRUMP, cuyo mal desempeño es típico de las memecoins, cuyo valor refleja la popularidad de tendencias de internet o de celebridades asociadas a ellas.

Matt, un maquinista de 45 años de Indiana, dijo que en septiembre pasado buscaba revertir pérdidas recientes de inversión, por lo que puso 40.000 dólares —el 30% de su cartera de cripto y acciones en ese momento— en acciones de ALT5 Sigma. “Cuando una acción tiene respaldo presidencial de algún modo, al menos de sus hijos, uno pensaría que va a subir”, dijo.

Las acciones de Matt cayeron 79% desde que las compró, con una pérdida de unos 32.700 dólares. Sigue aferrado a ellas, dijo, porque cree que la acción está subvaluada. “Me llamo perdedor a mí mismo, pero todavía no me rendí”, dijo.

John Paul Rollert, cuya investigación en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago se centra, entre otros temas, en la historia del capitalismo y la ética del liderazgo empresarial, dijo que los inversores minoristas deberían haberse preguntado antes de comprometer dinero si la familia Trump ganaría incluso en caso de que los emprendimientos cripto fracasaran. Si la respuesta era sí, “uno se acerca a algo que parece una estafa”, dijo Rollert, profesor adjunto asociado de ciencias del comportamiento.

“Ese es su negocio”

Los inversores volcaron dinero en los emprendimientos de la familia Trump mientras el mercado cripto más amplio estaba en alza, impulsado por apuestas a que una segunda presidencia de Trump aceleraría la entrada de esa clase emergente de activos en las finanzas tradicionales. Al asumir el cargo, Trump empezó a implementar políticas e iniciativas vistas como beneficiosas para la industria, desde la adopción de reglas federales para las stablecoins hasta la reducción de la supervisión de la industria por parte del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump saluda al descender del Air Force One, en la Base Conjunta Andrews, Maryland Mark Schiefelbein - AP

Ocho expertos en ética gubernamental entrevistados por Reuters dijeron que el enriquecimiento de la familia Trump a partir de una industria regulada por la administración del presidente —y que el propio presidente promovió— representa un conflicto de intereses sin paralelo en la historia moderna de Estados Unidos. Señalaron, sin embargo, que aunque este alejamiento de las normas establecidas es poco ético y no tiene precedentes, es legal, siempre que la familia no intercambie acceso al presidente o favores regulatorios por beneficios financieros.

En su comunicado, la vocera de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo: “Ni el presidente ni su familia han incurrido jamás —ni incurrirán jamás— en conflictos de intereses. El presidente Trump convirtió con orgullo a Estados Unidos en la capital cripto del mundo mediante acciones ejecutivas”.

Los Trump obtuvieron 2300 millones de dólares de sus emprendimientos cripto siguiendo un modelo de negocios probado que Donald Trump aplicó al sector inmobiliario: prestar el apellido familiar a un proyecto, en lugar de arriesgar su propio dinero. “Los acuerdos de licencia son los mejores de todos porque no hay riesgo”, dijo Trump a Reuters en 2016. “Los acuerdos de licencia son mejores porque no hay que poner capital”.

Una máquina cripto de dinero

Durante el último año y medio, el presidente y sus hijos Eric y Donald Jr. potenciaron ese enfoque al aprovechar su enorme alcance mediático para convertir los emprendimientos cripto de la familia en una máquina global de hacer dinero con criptomonedas.

El principal componente de esa máquina es World Liberty Financial. En octubre de 2024, el emprendimiento, entre cuyos cofundadores figuran los Trump y algunos socios de larga data, comenzó a vender tokens cripto, con los hermanos como principales vendedores.

La gente levanta una figura de cartón del expresidente Donald Trump, el candidato presidencial republicano, afuera de la Torre Trump, en Nueva York KARSTEN MORAN - NYTNS

Justo antes de que comenzaran las ventas de tokens, Donald Trump instó a sus millones de seguidores en la red social X a comprar. Publicó: “@WorldLibertyFi planea ayudar a convertir a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. La lista blanca para personas elegibles está oficialmente abierta: esta es tu oportunidad de ser parte de este momento histórico”.

Muchos de esos primeros inversores calcularon que podrían obtener grandes ganancias una vez que comenzara la negociación de los tokens en exchanges cripto. Pero World Liberty les prohibió vender más del 20% de sus tenencias, una medida que, según dijo, garantizaría “una amplia participación en el ecosistema y un crecimiento sostenido a medida que los tokens ingresen gradualmente en circulación”.

Luego, en abril de este año, World Liberty presentó una propuesta, aprobada más tarde por los mayores tenedores de tokens de World Liberty, que impediría a los tenedores liberar por completo sus tokens hasta 2030, después de que Donald Trump tenga previsto dejar el cargo.

El bloqueo dejó a muchos inversores frustrados y enojados, no por las pérdidas, sino porque no pudieron tomar ganancias cada vez más reducidas a medida que el precio del token caía. Uno de ellos es un profesional de marketing digital en Europa que en enero de 2025 gastó 45.000 dólares para comprar 3 millones de tokens. Vendió el 20% de sus tenencias con una ganancia de 83.000 dólares cuando comenzó la negociación en exchanges en septiembre pasado. Podría ganar 144.000 dólares con los 2,4 millones de tokens restantes si pudiera venderlos, pero no puede.

El bloqueo de los tokens, dijo, “es una completa farsa” destinada a extraer la mayor cantidad posible de dinero de los inversores antes de que Trump deje el cargo.

El entonces expresidente Donald Trump habla en la Conferencia Bitcoin 2024, el 27 de julio de 2024, en Nashville, Tennessee Mark Humphrey - FR171961 AP

Para los Trump, World Liberty fue solo ganancia. No hay evidencia, sobre la base de una docena de entrevistas, presentaciones regulatorias y declaraciones públicas, de que los Trump hayan invertido dinero propio para crear World Liberty.

Al mismo tiempo, el presidente licenció su nombre y su imagen a la compañía como parte de un acuerdo que envía el 75% de las ventas de tokens a una entidad llamada DT Marks DEFI LLC. Esa compañía pertenece en un 70% al Donald J Trump Revocable Trust, que administra las inversiones de Donald Trump y está supervisado por sus hijos, y en un 30% a otros integrantes de la familia Trump.

Hasta ahora, World Liberty canalizó más de 1600 millones de dólares a la familia Trump: más de 1400 millones por ventas de tokens de gobernanza y unos 230 millones por otros emprendimientos, según los cálculos de Reuters.

Mientras tanto, las pérdidas totales de los inversores —los que compraron sus tokens directamente a World Liberty y los que compraron a través de exchanges cripto— alcanzaron los 674 millones de dólares, según estimaciones de Reuters basadas en los precios originales de venta y los precios de mercado abierto al 30 de abril.

Una memecoin como cualquier otra

El 17 de enero de 2025, tres días antes de su segunda investidura, Donald Trump publicó el mensaje que vio la amiga de Elrgdawy: exhortaba al público a comprar la memecoin $TRUMP, una apuesta puramente destinada a hacer dinero y separada de World Liberty. Al día siguiente, Eric Trump publicó ante sus 6 millones de seguidores en X que era el “meme digital más popular del mundo”. Un día después, Donald Jr. reposteó el mensaje de Eric cuando la moneda alcanzó su máximo histórico de 75,35 dólares.

La estatua de Donald Trump fue creada para promocionar la criptomoneda o memecoin Patriot (Coin Market)

La memecoin se desplomó luego un 80% cuando los primeros inversores tomaron ganancias.

Hasta la fecha, la memecoin generó unos 616 millones de dólares para la familia Trump, mientras los compradores perdieron más de 700 millones de dólares, según estimaciones de Reuters.

Tokens a través del mercado bursátil

En agosto pasado, World Liberty Financial se asoció con una pequeña empresa con pérdidas que cotizaba en Nasdaq, llamada ALT5 Sigma, y cerró un acuerdo por el cual ALT5 Sigma recaudó 750 millones de dólares mediante la venta de nuevas acciones y usó 717 millones de ese monto para comprar tokens de World Liberty.

La mañana posterior al cierre del acuerdo, Eric Trump y Donald Trump Jr. tocaron la campana de apertura del mercado Nasdaq en Nueva York. ALT5 Sigma era una forma de “llevar las criptomonedas al mercado tradicional”, dijo Eric Trump durante una aparición ese mes en Fox Business. Donald Trump Jr., en una publicación en redes sociales del 12 de agosto, lo llamó un “verdadero avance”.

El precio de la acción de ALT5 Sigma pronto comenzó a caer, desde un pico superior a 9 dólares en agosto de 2025 hasta 75 centavos en abril de 2026, una pérdida de unos 675 millones de dólares para los inversores. El derrumbe acompañó la caída del precio del token de World Liberty, así como un desvanecimiento más amplio del interés de los inversores en las llamadas compañías de tesorería de activos digitales como ALT5 Sigma.

Bettina junto a Don Jr. y a su futuro suegro, el presidente Donald Trump

Los Trump, aun así, salieron ganando. De los 717 millones de dólares que ALT5 Sigma gastó en tokens de World Liberty, más de 500 millones fueron a la familia Trump, según su acuerdo de reparto de ingresos con World Liberty.

Un jubilado de Nueva York dijo que puso 60.000 dólares de sus ahorros jubilatorios en ALT5 Sigma a 7 dólares por acción después de escuchar en televisión sobre el vínculo de Trump con la compañía. Su inversión valía unos 5300 dólares a fines de mayo, una caída de más del 90%. Pidió anonimato por vergüenza. “Fui estafado y estoy avergonzado”, dijo.

Aprovechar la fiebre del bitcoin

Un mes después del acuerdo de ALT5 Sigma, los Trump regresaron al mercado Nasdaq con otro proyecto cripto: American Bitcoin.

Bajo este complejo acuerdo, la firma de infraestructura energética Hut 8 fusionó su brazo deficitario de minería de bitcoin con American Data Centers, una pequeña compañía respaldada por los hermanos Trump.

Luego, American Bitcoin obtuvo una cotización indirecta en Nasdaq mediante una fusión íntegramente en acciones con una pequeña compañía deficitaria llamada Gryphon Digital Mining. Los Trump comenzaron a promocionar las acciones de American Bitcoin y destacaron que la empresa podía acumular bitcoin a bajo costo mediante minería y compras inteligentes.

Eric y Donald Trump Jr. participan en la presentación de Trump Mobile, en la Torre Trump de Nueva York Richard Drew - AP

En ese momento, bitcoin estaba en auge, tras haber más que cuadruplicado su precio en los dos años anteriores hasta un máximo histórico de casi 126.000 dólares. Eric Trump, que se desempeña como director de estrategia de la compañía, se declaró un “bitcoin maxi” —o maximalista— en un simposio cripto en Wyoming y predijo el ascenso “imparable” de la criptomoneda hasta un millón de dólares.

De hecho, después de incluir depreciación y otros costos, American Bitcoin perdió dinero en 2025 y continuó haciéndolo mientras bitcoin se desplomaba, con una caída de casi el 50% desde su pico hasta alrededor de 60.000 dólares en febrero.

La caída del precio de las acciones de American Bitcoin dejó a los Trump en terreno positivo. Eric Trump recibió una participación del 9% en American Bitcoin, según muestran las presentaciones.

Los inversores externos perdieron más de 200 millones de dólares con sus acciones de American Bitcoin.