El Uscis volvió a modificar el TPS para este grupo: el permiso de trabajo queda extendido solo hasta el 14 de agosto

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) actualizó las reglas de verificación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Somalia. Los empleadores estatales y privados deben aplicar de forma inmediata estas nuevas instrucciones de elegibilidad laboral.

La nueva actualización del Uscis sobre el TPS para Somalia

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una guía de verificación mediante el sistema electrónico SAVE el 12 de agosto. Este sistema sirve para que los empleadores y las oficinas de licencias verifiquen si un ciudadano extranjero posee un estatus legal activo y permiso para trabajar en el país.

El sistema federal SAVE actualizó la fecha de vencimiento del EAD para somalíes con TPS al 14 de agosto de 2026 para poder procesar las consultas en la base de datos Uscis

La nueva regla determina que la plataforma SAVE registrará el 14 de agosto de 2026 como fecha técnica de vencimiento del empleo autorizado para somalíes con TPS . Sin embargo, este límite temporal se aplica únicamente como un requisito del software para procesar las consultas en la base de datos.

. Sin embargo, este límite temporal se aplica únicamente como un requisito del software para procesar las consultas en la base de datos. En ese sentido, la fecha de agosto no implica la finalización real de los beneficios de empleo de la comunidad somalí. Los ciudadanos extranjeros de esta nacionalidad conservarán sus derechos gracias a una orden vigente de la Corte.

de la comunidad somalí. Los ciudadanos extranjeros de esta nacionalidad conservarán sus derechos gracias a una orden vigente de la Corte. Los usuarios del portal verán reflejado este vencimiento técnico en los permisos de trabajo de categorías A12 o C19. Las oficinas de control utilizarán los datos del sistema para corroborar la documentación de los trabajadores de manera regular.

El fallo judicial y el mensaje de respuesta manual de SAVE para el empleador

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts emitió una orden judicial el 13 de marzo de 2026. Esta decisión suspendió la finalización del TPS para Somalia y permitió que los beneficiarios conserven su estatus y su autorización de empleo.

La fecha del 14 de agosto que aparece en el sistema SAVE no implica el vencimiento real del beneficio de trabajo para somalíes con TPS HASSAN ALI ELMI - AFP

La orden protege a los trabajadores en espera de que las cortes inferiores se alineen con la decisión de la Corte Suprema en el caso Mullin contra Doe. Asimismo, la sentencia favorable que el máximo tribunal dictó el 25 de junio de 2026 respalda este amparo.

De esta manera, la nueva directriz obliga al sistema SAVE a emitir una respuesta manual para confirmar ante los empleadores que el TPS y la autorización de empleo continúan vigentes y evitar posibles confusiones.

La respuesta manual de SAVE deberá decir estas tres cosas:

“ Estatus de protección temporal –Autorización de empleo-Temp Emp Auth”.

–Autorización de empleo-Temp Emp Auth”. La fecha de vigencia del empleo autorizado será la fecha de vencimiento del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) del “14 de agosto de 2026” .

. Comentarios del DHS: “El TPS y la autorización de empleo se extienden por orden judicial. Consulte periódicamente la página web del Uscis sobre el TPS en Somalia para obtener actualizaciones”.

La directriz previa del 10 de agosto que archivó el Uscis

El Uscis había publicado una guía preliminar para los somalíes con TPS el 10 de agosto. Sin embargo, el portal de internet de la dependencia archivó de forma rápida esa versión porque su contenido quedó desactualizado y fue reemplazado por la modificación actual.

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Esa regulación previa establecía que la fecha de vencimiento de la autorización de empleo en el sistema SAVE era el 12 de agosto. Los beneficiarios del programa humanitario disponían de un plazo de registro más corto bajo esa versión archivada.

Dicha instrucción reemplazaba a su vez un mensaje informativo del 5 de agosto de este año. La rápida sucesión de circulares administrativas responde a los constantes cambios técnicos en el procesamiento de datos del gobierno.