"Como montar bicicleta": el nominado al Óscar Ethan Hawke sobre la magia de "Blue Moon"

Es difícil reconocer a Ethan Hawke en "Blue Moon": es bajito, calvo, de tez grasosa e incómodo en su propia piel.

El rol dista del joven galán que conquistó al público cuando irrumpió en la pantalla grande en 1989 con el drama "La sociedad de los poetas muertos" y, poco después, en la cinta de culto "La dura realidad".

Pero su interpretación del legendario letrista Lorenz Hart, un alcohólico que bebió hasta acabar con su participación en uno de los dúos de composición más famosos de Estados Unidos, es un despliegue de talento que le ha valido a este artista de 55 años una nominación al Óscar a mejor actor.

La pieza, llena de diálogos —prácticamente una obra teatral en celuloide—, es el fruto de la colaboración durante décadas de Hawke con el director Richard Linklater, que comenzó hace más de 30 años con "Antes del amanecer", de 1995.

"La magia de la relación es que es un poco como montar en bicicleta; simplemente no piensas en ello", dijo Hawke a la AFP.

"Él me envió este guión y los dos sentimos que era una de las piezas más intensas de escritura que hemos visto", agregó Hawke.

"Y queríamos compartirla con el mundo".

"Blue Moon" se desarrolla casi por completo en el bar de un restaurante de Broadway donde Hart se refugia durante el estreno de "Oklahoma!", el primer gran espectáculo de su colaborador de larga data, Richard Rodgers, creado junto a Oscar Hammerstein.

El guión denso y literario de Robert Kaplow está dominado por Hawke, quien le dijo a un periodista que tuvo más diálogo en los primeros 30 minutos de pantalla que en la totalidad de sus cuatro últimos filmes.

A pesar de algunos trucos de cámara y unos cuantos efectos digitales, conseguir el físico de un hombre diminuto, calvo y poco atractivo fue el mayor desafío para Hawke, quien le dedicó una década de trabajo desde que leyó el guión por primera vez en 2014.

"No pensé que necesitaría envejecer para esto, pero Rick (Linklater) sí", le dijo Hawke a la publicación especializada The Wrap.

"Rick sabía que el tiempo solo iba a jugar a mi favor. Y, curiosamente, no se trata solo de envejecer, no es solo que la cara se te cuartee y se desmorone. Yo creía que estaba listo cuando tenía 40, pero no lo estaba".

"Me fui interesando cada vez más en lo que se llama actuación de carácter. Y este papel requería todo eso, todo lo que he aprendido en estos treinta y tantos años".

- "Misteriosa" -

Hawke atribuye a su prolongada colaboración con Linklater (con quien trabaja en su décimo proyecto) el haberle dado el espacio para despojarse de todo vestigio de vanidad y convertirse en este letrista excéntrico.

A lo largo de 100 minutos, Hart rememora cómo se agrió su colaboración con Rodgers (un frío Andrew Scott), una pareja creativa que regaló al mundo canciones como "My Funny Valentine", "The Lady is a Tramp" y la propia "Blue Moon".

Como un homosexual que no lo oculta mucho, también aborda con lirismo su fascinación por una joven estudiante de Yale, interpretada por una platinada Margaret Qualley, y comparte tragos con E.B. White (Patrick Kennedy), autor del libro infantil "La telaraña de Carlota".

Permanentemente cuenta anécdotas y tiene respuestas agudas e ingeniosas, pero la máscara se resquebraja poco a poco y debajo de esta Hart se encuentra absolutamente solo.

"Nadie me ha amado nunca de ese modo", dice, evocando al Rick de Humphrey Bogart en "Casablanca".

Esta es la quinta nominación de Hawke al Óscar, después de las de mejor actor de reparto por "Día de entrenamiento" y "Boyhood: Momentos de una vida", y otras dos al mejor guión adaptado por "Antes de la medianoche" y "Antes del atardecer".

La considera el resultado de una experiencia en esta película que define como "misteriosa".

"No sé cómo puedo tener tanta suerte. Realmente no entiendo cómo funciona el universo", dijo a la AFP sobre su trabajo con Linklater. "Ha sido una de las colaboraciones más emocionantes de mi vida".

La 98ª ceremonia de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.