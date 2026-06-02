Lo que las memorias de Jill Biden revelan sobre Melania, el Ala Este y aquel recordado debate con Trump

WASHINGTON.– El título de las memorias de Jill Biden, View from the East Wing (Una mirada desde el Ala Este), ya es una reliquia histórica. Claro que ahora no hay vista desde el Ala Este, pues el edificio quedó reducido a escombros para dar paso al salón de baile del presidente Donald Trump. Y gran parte de lo que Biden narra en sus memorias sobre su época como primera dama también podría interpretarse como una excavación.

Quienes esperaban que las memorias, que acaban de salir, ofrecieran un análisis detallado del tiempo de la familia Biden en la Casa Blanca se llevarán una decepción: la exprimera dama defiende la decisión de su esposo de presentarse a la reelección y sus capacidades como presidente. Haría lo imposible por él.

Joe y Jill Biden en la Catedral Nacional por el funeral del ex vicepresidente Dick Cheney (Archivo) ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Algunos demócratas están descontentos con su decisión de retomar el tema de la campaña de 2024. “Tenemos un gran impulso a nuestro favor… y cuando volvamos a hablar de la edad y las elecciones de 2024, nunca será un buen escenario para los demócratas”, dijo Meghan Hays, exasesora de la Casa Blanca de Joe Biden. “Creo que es una situación difícil”.

Jill escribe que, cuando su esposo era presidente, “creo que tanto él como yo optamos por el silencio, la dignidad y dejar que los ciclos informativos siguieran su curso”. Así que ahora está lista para hablar. Y esto es lo que tiene que decir.

Sobre las renovaciones de la Casa Blanca

Fiel al título del libro, Jill describe con gran detalle la vista desde el Ala Este: los cuadros en las paredes de su oficina, los libros y objetos decorativos en las estanterías, las vistas de los jardines.

Cuando se entera de su destrucción, su dolor es inmenso.

“Las entrañas del Ala Este quedaron esparcidas a la vista de todos”, escribe Jill, poéticamente, sobre la destrucción de su antiguo espacio en la Casa Blanca, “como un animal raro y precioso que hubiera sido cazado y asesinado”.

Donald y Melania Trump en los jardines de la Casa Blanca (Archivo) SAMIR HUSSEIN - POOL

Sobre su predecesora y sucesora, Melania Trump:

Jill detalla sólo algunas interacciones con Melania Trump. Después del atentado contra la vida de Donald Trump en Butler, Pensilvania, durante la campaña de 2024, Jill dice que llamó a Melania para decirle que estaba pensando en ella y en Barron, el hijo menor de Trump, y que Melania estuvo “educada y controlada como siempre”.

Jill describe un incómodo viaje en caravana con Melania el día de la segunda toma de posesión de Trump. Cuando el compañero invitado en la caravana, John Bessler, esposo de la senadora demócrata Amy Klobuchar, le preguntó sobre el tiempo que Barron pasó en la Universidad de Nueva York, “Melania siguió tratando de cambiar el tema al clima”, escribe Jill.

Quizás no sea sorprendente, pero Melania también rechazó la invitación de Jill en 2024 al té ceremonial de inauguración y no ofreció ninguna en 2021.

Sobre el desastroso desempeño de Joe Biden en el debate:

Jill escribe que su esposo le dijo que no se sentía bien el día del debate presidencial de 2024 y que, incluso después de que lo maquillaran, “parecía de arcilla, extrañamente monocromático”.

Cuando dijo lo de vencer a Medicare, “¿Será que está sufriendo un cortocircuito?, pensé”, escribe Jill. “¿Le habrá dado un derrame cerebral? ¿Lo habrán drogado?”.

“Hasta el día de hoy, sigo sin saber qué pasó”, escribe, preguntándose si habría tomado jarabe para la tos con codeína para su malestar. “Ojalá se me hubiera ocurrido pedirle un análisis de sangre”.

Donald Trump y Joe Biden durante el debate presidencial del 27 de junio de 2024 en Atlanta. KENNY HOLSTON - NYTNS

Si bien Jill se dirigió al público después del debate junto a su esposo y lo tranquilizó –“Respondiste a todas las preguntas. Conocías todos los datos”, dijo–, ahora reconoce que sus comentarios “sonaron un poco desconectados de lo que la gente vio”.

Cuando comenzaron a circular rumores de que el círculo íntimo del presidente Biden había ocultado detalles de su deterioro cognitivo, ella comentó: “Era tan absurdo que no podía imaginarme tener que dignificarlo con una respuesta. Jamás imaginé que esa teoría cobraría vida propia”.

Sobre la candidatura a la reelección de Joe Biden:

No es hasta el capítulo 23 que Jill comienza a hablar sobre la decisión de su esposo de buscar un segundo mandato. “Todos sus asesores principales insistieron en que debía presentarse”, escribe. “Aunque hubiera disminuido su ritmo en los años previos a su candidatura a la reelección, yo creía firmemente que aún era lo suficientemente bueno, sabio y capaz para gobernar”.

Escribe que cuando las personas cercanas al presidente Biden no pudieron persuadirlo inicialmente para que se retirara tras el debate, comenzaron a presionarlo. Cuando finalmente decidió abandonar la contienda, ella le preguntó cómo se sentía al respecto. “Parecía fuerte y resignado. Me tomó de la mano y me dijo: ‘Jilly, no tenía otra opción’”.

Joe Biden habla sobre su iniciativa contra el cáncer, en la Biblioteca y Museo John F. Kennedy en Boston (Archivo) Evan Vucci - AP

Sobre el diagnóstico de cáncer de próstata de Joe Biden:

El diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa 4 del expresidente, tras su salida de la Casa Blanca, la tomó por sorpresa, a pesar de que ella había detallado sus observaciones sobre sus síntomas, que incluían despertarse con frecuencia durante la noche.

Jill fue quien alertó a sus médicos sin hablar directamente con él, lo que, según reconoció, “suena anticuado”, pero: “Siempre ha sido la naturaleza de nuestra relación mantener cierta discreción en torno a la salud personal”, incluyendo sus síntomas de la menopausia.