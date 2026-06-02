Un activista que tomó el Capitolio en 2021 ocupa un puesto clave en operaciones militares clasificadas del Pentágono

WASHINGTON.– Uno de los participantes de la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, condenado por su acción, quien posteriormente expresó su arrepentimiento por ese hecho, ha sido contratado por la administración Trump para trabajar en una oficina del Pentágono que gestiona operaciones militares altamente clasificadas, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

El nombramiento de Elias Irizarry, quien tenía 19 años al momento de los disturbios de 2021, para un puesto en la Oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa ha generado alarma interna entre el personal, quienes cuestionan cómo se puede confiar en alguien condenado por el ataque a la democracia estadounidense para un cargo tan delicado en el gobierno de los Estados Unidos, indicaron estas personas. Todas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El asalto al Capitolio en Washington, por parte de partidarios del presidente Donald Trump, el 6 de enero del 2021. (AP foto/John Minchillo) John Minchillo - AP

Irizarry está asignado a la sección de guerra irregular y contraterrorismo de la oficina, según informaron personas familiarizadas con el asunto. El equipo está compuesto por unas 40 personas y su cartera de responsabilidades incluye operaciones como la seguridad de embajadas, la recuperación de personal y el rescate de rehenes.

Dos fuentes describieron el trabajo como uno de los más delicados que realiza el Pentágono. Todos los puestos, indicaron, requieren una autorización de seguridad ultrasecreta.

“En el caso de las misiones de rescate/extracción, esto puede exponer a nuestros operadores especiales a algunos de los entornos más complejos y peligrosos a los que los exigimos”, declaró una persona familiarizada con la contratación de Irizarry. “Asignar a alguien tan joven y recién llegado al Departamento de Defensa, con un historial tan cuestionable, a una cartera tan delicada plantea serias dudas sobre la dirección”.

Irizarry no respondió a las solicitudes de comentarios.

Elias Irizarry

En un comunicado, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, afirmó que Irizarry es “un joven profesional calificado y patriota, y nos enorgullece tenerlo como nombramiento político” en el Departamento de Defensa.

No está claro qué funcionario de la administración Trump lo designó para el cargo.

En el momento del ataque al Capitolio, Irizarry era estudiante de primer año en The Citadel, una academia militar pública en Carolina del Sur, y cadete de la Patrulla Aérea Civil, según consta en los documentos judiciales.

Tras viajar a Washington con otros dos hombres, Irizarry se unió a la multitud de partidarios de Donald Trump que rompieron el cordón policial e irrumpieron en el edificio mientras los miembros del Congreso intentaban certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Los fiscales afirmaron que, junto con la multitud, entró por una ventana rota blandiendo un palo de metal, pero que nunca agredió a nadie.

Irizarry se declaró culpable de un delito menor por entrar y permanecer en un edificio o recinto restringido y fue sentenciado a 14 días de cárcel, según los documentos judiciales.

En dichos documentos legales, se describe a Irizarry como asistente al mitin de Trump en la Elipse antes de llegar por casualidad a los disturbios y negar rápidamente su participación.

El asalto al Capitolio de Estados Unidos en Washington el 6 de enero del 2021. (AP foto/Jose Luis Magana) Jose Luis Magana - FR159526 AP

Sin embargo, el juez de su caso también lo describió como alguien que, en momentos críticos del 6 de enero —como cuando uno de sus acompañantes, Grayson Sherrill, golpeó a un policía con un palo—, no hizo nada para detener la violencia. Sherrill fue sentenciado a siete meses de prisión en 2023 tras declararse culpable de agredir a agentes federales.

Irizarry pidió disculpas a las viudas de varios agentes del orden que perdieron la vida, quienes, según dijo, “tuvieron que enterrar a sus compañeros a causa de aquel horrible día”.

“Me avergüenzo porque siempre seré parte de esta desgracia”, dijo Irizarry durante su sentencia en 2023. “El 6 de enero representó algo verdaderamente horrible; fue el mayor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil”.

Irizarry, uno de los más jóvenes de los acusados ​​del 6 de enero, terminó en Washington ese día porque intentaba pasar tiempo con su amigo, el tercer compañero de viaje, Elliot Bishai, antes de que este se uniera al ejército, según consta en los registros judiciales.

Bishai se declaró culpable del mismo delito menor que Irizarry y, como consecuencia, perdió su nombramiento para el Programa de Vuelo de Suboficiales del Ejército, según un documento judicial de 2023. Bishai fue excluido del programa de ingreso diferido del ejército y nunca prestó servicio, según declaró un funcionario del Ejército bajo condición de anonimato para tratar asuntos de personal.

El historial de Irizarry antes del ataque al Capitolio era “bastante encomiable”, señaló la jueza federal Tanya S. Chutkan durante su sentencia. En ese momento, se ofreció a escribirle una carta para ayudarlo a solicitar su reingreso a The Citadel después de que la institución lo expulsara por su participación en el ataque.

El despacho de la jueza Chutkan no respondió cuando se le preguntó si finalmente escribió la carta. Irizarry fue readmitido en The Citadel en 2023 y se graduó al año siguiente, según informó el vocero de The Citadel, Zach Watson.

En el momento de la sentencia, los fiscales federales afirmaron que el servicio de Irizarry en la Patrulla Aérea Civil y su entrenamiento militar hicieron que sus decisiones de aquel día fueran aún más graves, según consta en el informe de la sentencia.

Cuando los agentes del FBI obtuvieron una orden de registro para el teléfono de Irizarry, encontraron una laguna en los datos entre el 1 y el 8 de enero de 2021, lo que sugiere que Irizarry borró información de su teléfono celular relacionada con su participación el 6 de enero de 2021, añadieron los fiscales.