Cómo será la nueva terminal de lujo en el aeropuerto de Miami

Un servicio de terminal privada de lujo para vuelos comerciales, cuya primera incursión se encuentra en Los Ángeles, anunció este martes su expansión al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde prevé abrir la primera terminal privada en 2025, en la antigua e histórica sede de Pan-Am. Los turistas podrán disfrutar de una experiencia prémium con sofisticación, cultura local, seguridad y, sobre todo, comodidades.

La apuesta en Miami sería la cuarta ubicación de la marca PS. La terminal de Atlanta abrirá en verano de 2023, mientras que la de Dallas Fort Worth en primavera de 2024, de acuerdo con el Miami Herald. Para evitar los atascos en uno de los aeropuertos más visitados de Estados Unidos, PS MIA ofrecerá para sus socios una sala VIP, llamada The Salon, así como suites privadas con balcón a un patio para disfrutar de algunos últimos momentos en la Ciudad del Sol y que consta de una experiencia lounge elevada.

Según reseña el medio Time Out, entre algunas de las amenidades que estarán disponibles se encuentran cócteles gratuitos, aperitivos, comidas preparadas por chefs, baños para ducharse y más. A la hora del embarque, tanto los socios como los invitados pasarán por el control de la TSA especial. Una vez que todo esté en orden, serán conducidos para llegar a sus vuelos comerciales directamente desde la pista.

“Estamos deseando dar la bienvenida a PS MIA y ver la transformación de este edificio histórico. MIA es un aeropuerto de categoría mundial, así que qué mejor ubicación para ofrecer estos maravillosos servicios que la antigua sede de Pan Am en Miami, epicentro de la época dorada de la industria de la aviación”, declaró la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

De acuerdo con Travel Pulse, los pasajeros que tengan vuelos en el Aeropuerto Internacional de Miami podrán disfrutar de estos beneficios; se los pasará a buscar por la pista y se los llevará a la sala para embarcar.

El pasado se une con la modernidad en Miami

Con esta incursión se le dará vida a la antigua sede regional de Pan American Airways, con lo cual la experiencia premium celebrará su legado histórico, con una innovación arquitectónica, creatividad y también con respeto al pasado del edificio. El proyecto de renovación está ´dirigido por el arquitecto conservacionista de Florida Richard Heisenbottle.

La antigua sede regional de Pan American Airways Miami International Airport

Según la compañía, tanto él como los diseñadores y contratistas tienen el objetivo de convertir el espacio en algo nuevo, pero sin dejar de honrar y preservar su historia. Luego del éxito de la primera terminal de la marca en Los Ángeles y con diferentes inauguraciones próximas, la firma PS busca reafirmar su reputación dentro de la hospitalidad de lujo, mientras responde a la demanda de algunos turistas y pasajeros frecuentes de contar con servicios más privados y con seguridad.

Los precios de la terminal privada

Todavía no se han anunciado los precios de afiliación para Miami. No obstante, se pueden tomar como referencia los de Los Ángeles, donde el costo es de US$1250 anuales para The Salon y de US$4850 al año para All Access.

Imagen de The Salon, un servicio de PS PS

