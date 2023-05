La nueva solución que Nueva York propone contra las ratas y que preocupa a los restaurantes de la ciudad

escuchar

El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York propuso una nueva solución para mitigar el problema de ratas que afecta a la Gran Manzana desde hace muchos años. Ahora, los restaurantes tendrían que hacerse cargo de su propia basura y deberán ponerla en contenedores en lugar de bolsas, algo que no fue visto con buenos ojos por parte de algunos empresarios de la zona. Desde su perspectiva, la medida podría ser perjudicial para los establecimientos.

La regla aplicaría únicamente para los negocios relacionados con la comida, dado que los desechos de alimentos son los que más atraen a los roedores, según los expertos. Unos 40.000 restaurantes y tiendas afines como hoteles o supermercados deberán cambiar sus procesos de empaquetar basura, “desde Dunkin’ Donuts hasta Tavern on the Green”, declaró la comisionada de saneamiento de la ciudad, Jessica Tisch, a The New York Times.

La finalidad de la medida es que las ratas no puedan acceder a los contenedores de basura | Foto ilustrativa de un contenedor, no pertenece a los hechos Unsplash

Los encargados de la oficina gubernamental consideraron que la ausencia de bolsas de basura podría ayudar a disminuir la presencia de ratas, porque los montones de desechos regularmente permanecen en las veredas por muchas horas, lo que les permite un fácil acceso. “Queremos que la gente entienda que las bolsas en la calle atraen a las ratas y necesitamos que todos hagan su parte”, añadió Tisch.

Si se llegara a aprobar la propuesta, los restauranteros estarían obligados a depositar su basura en la vereda en “recipientes rígidos con tapas que cierren bien”. Tisch defendió que este tipo de contenedores son a prueba de ratas. No obstante, algunos comerciantes argumentaron que eso les daría una mala vista a sus negocios.

En desacuerdo con la nueva medida contra ratas en Nueva York

Andrew Rigie, director ejecutivo de NYC Hospitality Alliance, afirmó que le preocupaba cómo se verán los restaurantes ahora. “Si uno pequeño no puede colocar contenedores de basura grandes y sucios dentro del restaurante, la regla dice que tendrán que ponerlos justo en frente, lo que significa que no podrán tener su café en la calle”, comentó para Fox 5 Nueva York.

Por su parte, Peter Kasimas, propietario de Green Kitchen, argumentó que no todos los establecimientos son adecuados para manejar recipientes grandes, debido al tamaño de las instalaciones: “Solo pensar en ello inicialmente es un poco desafiante. Entonces, la pregunta es: ‘¿Todos los restaurantes tienen espacio para contenedores? ¿Los contenedores entran y salen?’ Porque entonces eso es más mano de obra. Haremos todo lo posible para cumplir sin importar cuál sea el cambio, pero hay restricciones desde el punto de vista logístico”.

Las ratas se han convertido en un problema para los ciudadanos de Nueva York Unsplash

Todavía falta una reunión pública para que las autoridades consideren todos los comentarios de los restauranteros antes de determinar si ponen en marcha la propuesta. Sin embargo, desde ahora los comerciantes se han mostrado en contra: “Simplemente no creemos en lo que se propone como la solución que funcionará en todas estas zonas diferentes en los cinco condados. No creo que la gente quiera ver miles de botes de basura esparcidos por las veredas”, agregó Riche en declaraciones consignadas por el medio citado.

LA NACION