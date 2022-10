Cómo será la primera torre solar del mundo que se erigirá en un exclusivo barrio de Miami

escuchar

La sustentabilidad ya no es solo una tendencia en la arquitectura, sino parte de las preocupaciones del futuro y también del presente y Miami busca llegar a ella sin soltar el lujo. El proyecto de una torre residencial de 70 pisos que se alimentará parcialmente con paneles solares en el cristal del edificio es la evidencia de esta combinación y será el primer rascacielos en su tipo en todo el mundo alimentado por el Sol. Se trata de The Residences at 1428 Brickell.

Este rascacielos se convertirá en uno de los más altos de la zona, con una planta de servicios a 2,5 metros de altura y una “columna vertebral solar” con 500 ventanas de energía fotovoltaica. Además, según el promotor, la vida útil de los paneles coincidirá con las ventanas porque las células solares estarán integradas en el cristal. El sistema podrá generar 170 megavatios de energía solar al año, lo que impactaría en el CO₂, porque representa una reducción de unas 4700 toneladas y el uso de 3000 barriles menos de petróleo. Serán un total de casi 2000 metros cuadrados de vidrio que producirán su propia energía.

¿Cuánto cuesta vivir en The Residences at 1428 Brickell?

The Residences at 1428 Brickell será el primer rascacielos con energía solar parcial en el mundo The Next Miami

Por el momento, este impresionante rascacielos tendría un total de 189 unidades, con precios entre los 2 y 40 millones de dólares Las residencias costarán entre los 2 y 7 millones de dólares, pero la colección de penthouses tendrá un precio de entre los 8 y 40 millones.

Además, los techos serán de grandes alturas porque comienzan desde los tres metros, mientras que los áticos variarán entre los 4 y 5 metros. Esta torre se elevará 70 pisos en el horizonte de Miami y se convertirá en la primera de viviendas de gran altura del mundo impulsada por energía solar, aunque de manera parcial.

Se incluyen cinco niveles de servicios en la parte superior, así como una piscina en la azotea. Si se busca un poco de relajación, hay un atrio en el nivel 70, así como otra piscina en el 7 y suites para invitados. Las firmas detrás de esta inversión son una combinación de varias compañías: la arquitectura es obra de ACPV Architects de Antonio Citterio y Patricia Viel junto con Arquitectónica, mientras que el diseño interior también es de ACPV.

Las viviendas tendrán vistas a la bahía de Biscayne, pensadas para maximizar la luz. Las residencias son de dos pisos o tipo dúplex, por lo que darían una sensación de ser una casa en el cielo.

¿Cómo serán las viviendas en The Residences at 1428 Brickell?

The Residences at 1428 Brickell tiene un concepto claro que llegó luego de estudios de la compañía Ytech, que analizó más de 250 propiedades residenciales y hoteleras de lujo en el mundo, para que este rascacielos sea mucho más que hermoso a la vista y pudiera fusionar la belleza, inteligencia y arte.

Tras diez años de estudios y de planeación, el proyecto se volverá realidad. Ytech, filial de la desarrolladora Brickell, comenzó la construcción. Los espacios tendrán áreas comunes cuidadosamente diseñadas y zonas privadas que serán funcionales y atractivamente estéticas. Se enfocarán en empoderar a sus propietarios con un sentido de privacidad, seguridad e individualidad.

Los grandes espacios de ocio serán una extensión de las áreas privadas de los residentes, como el gimnasio, spa, comedor, piscinas, bar y un gran Lounge. La colección de apartamentos se entregará con unidades de dos a cuatro dormitorios, con medidas entre los 170 y 370 metros cuadrados. Los penthouses van desde los 370 metros cuadrados hasta los 930 metros cuadrados.

Sustentabilidad, vanguardia y mucho lujo en Miami

Si se trata de crecimiento inmobiliario, Miami es uno de los destinos de Estados Unidos que se volvió una apuesta de los desarrolladores, con proyectos más lujosos e innovadores. Las firmas que convergen en la avenida Brickell buscan mucho más que solo la sustentabilidad. En este caso, todos los espacios tienen piezas de arte vanguardista, de diseñadores italianos e internacionalmente reconocidos, que se centran principalmente en tonos tierra para llevar la naturaleza al interior del edificio y celebrar la sensación de alegría de pasar tiempo al aire libre en compañía con los seres queridos, señalaron los desarrolladores.

LA NACION