Miami para turistas: cuáles son los lugares que sí o sí se deben visitar

Miami se caracteriza por ser un lugar versátil y con variedad para complacer a todos sus visitantes. Hay actividades para hacer en plan familiar, de soltero e incluso en una cita romántica. Se trata de una ciudad llena de oportunidades para sumergirse en otras culturas y un verano interminable porque el sur de Florida posee las mejores playas, pero también los sitios perfectos para hacer compras a bajo costo y conocer cómo viven las clases de alto poder adquisitivo de Estados Unidos.

1. South Beach y Ocean Drive

Lo principal y más básico que un turista debe de hacer al pisar Miami es acudir a South Beach y a la avenida Ocean Drive. Es una de las escenas más coloridas que se pueden encontrar, ya que están las playas más cristalinas, pero también los restaurantes perfectos para comer frente al mar. El ambiente cálido atrae a sus visitantes, aunque, si el viajero es una persona que prefiere la soledad y tranquilidad, quizás esta no sea la mejor opción.

Así luce Ocean Drive de noche JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

2. Compras en Sawgrass

Las rebajas son una de las actividades favoritas cuando se desea comprar ropa u otros artículos durante las vacaciones. El outlet Sawgrass cumple las expectativas, ya que está catalogado como uno de los mejores y más grandes del mundo. Tiene alrededor de 350 tiendas en las que se pueden encontrar artículos de todas las marcas por un precio especial.

Los outlets de Miami son bastante concurridos, especialmente Sawgrass Pixabay

3. Miami Design District

Hay espacio para los amantes del arte en Design District. Se trata de un lugar ubicado al norte del Downtown y está lleno de galerías, exposiciones, decoración, boutiques y restaurantes dignos del ojo de un buen artista.

4. Key West

Key West es una pequeña isla que está a uno de los costados de Florida. Lo que se vive aquí es un ambiente totalmente caribeño, ya que la finalidad es disfrutar de las playas y puntos históricos. Hay varios tours que salen desde Miami y que llevan a los viajeros a vivir una tarde inolvidable. Por ejemplo, en esta isla se ubica el museo Ripley’s Believe It Or Not Museum, el cual generó bastantes curiosidades en la última década.

Key West www.despegar.com.ar

5. Lincoln Road

Esta es la calle favorita de todos los turistas, ya que es una de las avenidas principales. Mide un kilómetro de largo, lo suficiente para albergar tiendas de lujo, restaurantes, centros nocturnos y hasta actividades familiares. Es ideal para darse una idea de lo que es la vida en Miami y disfrutar de sus amenidades a cualquier hora del día. Es perfecto también para hacer compras.

Lincoln Road

6. Parque Everglades

Este lugar es un poco más familiar y de excursión para los más aventurados, ya que los turistas tienen la oportunidad de visitar la naturaleza a bordo de cómodos botes hidrodeslizadores. La gente recorre los pastizales desde el lago, mientras un guía les explica lo que hay a su alrededor. En las aguas se puede ver la flora y la fauna, por lo que no debe de sorprender que por ahí salga un escurridizo caimán a saludar, aunque este encuentro no es muy probable.

Al Parque Everglades han acudido celebridades como John McCain Reuters

LA NACION