Cómo son los dos barrios de Estados Unidos que figuran entre los 10 más “cool” del mundo según Time Out

Time Out encuestó a miles de habitantes y expertos locales para clasificar cuáles son los barrios más “cool” de todo el mundo, según su oferta de diversión, comida y comunidad. La pandemia significó un cambio en todos los estilos de vida y, destacaron, motivó la “gran renuncia”, el momento en el que los residentes de las ciudades dejaron sus trabajos corporativos para seguir sus verdaderas vocaciones y sueños, como abrir una cafetería en la esquina o un bar, decisiones que cambiaron también el panorama de las ciudades. Estos son los considerados como barrios “más cool” de Estados Unidos y las razones por las que sobresalieron.

Año a año, Time Out encuesta a miles de habitantes de las ciudades de todo el mundo para sus índices. Les preguntan cuáles consideran que son los mejores lugares de su ciudad en ese momento y, en esta quinta edición, combinaron sus opiniones con las de su red global de editores y escritores locales.

¿Qué significa “cool”?

Ellos saben que usar una palabra como “cool” puede parece muy vago y hasta subjetivo. Para esta clasificación, los sitios son sencillamente los más increíbles para pasar el rato ahora mismo. Son zonas con una cultura y vida nocturna accesibles y vanguardistas, con ofertas de comida y bebida majestuosas, pero también asequibles. Estos barrios sobresalen por su vida callejera animada y un gran ambiente de comunidad. Son también distritos para recorrer a pie y que invitan a explorar, además de ser ideales para vivir, visitar o alojarse. “Mezclan lo mejor de la vieja y la nueva escuela. Los lugareños los adoran y usted también lo hará”, enfatizaron.

Ridgewood en Nueva York

Ridgewood está entre los mejores barrios del mundo Robert Malmberg/ Time Out

El cuarto lugar de los mejores del mundo se lo llevó el barrio de Ridgewood, en Queens, que se ubica cerca de la frontera con Brooklyn. Esta zona sobresale por la diversidad y el ambiente local de Queens que se conjuga con la oferta de Brooklyn. Los editores y habitantes consideraron que mezcla la vieja escuela con la moda y sitios emblemáticos, como Rudy’s Bakery y Gottscheer Hall, así como nuevos bares y restaurantes, como The Acre, Evil Twin y Café Plein Air.

Otra de sus sobresalientes características es que, aunque evoluciona, mantiene intacto su pasado con varios distritos históricos. Ridgewood alberga la casa colonial holandesa de piedra más antigua que se conserva en Nueva York: la Vander Ende-Onderdonk, construida originalmente en 1709.

¿Cómo es un día perfecto en Ridgewood?

“Despiértate con la luz del sol entrando por las ventanas de este Airbnb de Bushwick y toma un bagel y un café en Norma’s Corner Shoppe. A partir de ahí, querrás explorar los estantes de OPC Buy Sell Trade, Forever Vintage, Topos Bookstore y Tiny Arts Supply. Come y toma un vuelo en Evil Twin Brewing o come algo en el emblemático Rolo’s. Pasea por el distrito histórico de Central Ridgewood (la calle Madison hasta la avenida 71 y desde Fresh Pond Road hasta la avenida Onderdonk) y cena en Porcelain y toma algo en Julia’s”, recomienda Time Out.

El Barrio Logan en San Diego

El barrio Logan en San Diego Stacy Keck/Time Out

El barrio que ocupó el puesto seis en la lista es Logan, en San Diego, una zona vibrante que por su ubicación fronteriza mezcla la cultura mexicano-americana. Su centro es el Parque Chicano, que es el resultado directo del activismo de la comunidad y que alberga la mayor concentración de murales chicanos del mundo, con más de 80 pinturas de categoría mundial que representan escenas de la Revolución Mexicana, feroces guerreros aztecas y retratos de héroes de Frida y Diego.

Además, a lo largo de Logan Avenue se alinean los conductores de Chevys, Cadillacs y Buicks (con extravagantes trabajos de pintura y sistemas hidráulicos que desafían la gravedad). Times Out puso como uno de los atributos principales que hay varios negocios familiares que llevan décadas sirviendo platos de taquitos a la comunidad.

¿Cómo es un día perfecto en Logan?

“Despiértate en One Bunk Barrio y toma un café con leche de horchata en Por Vida. Dirígete al Parque Chicano para ver los murales y luego pide tacos callejeros en Salud Tacos o tacos enrollados en Las Cuatro Milpas. Pásate por la galería Bread & Salt para ver su última exposición y termina el día con unas cervezas artesanales mexicanas en Border X Brewing o Mujeres Brew House”, resalta la destacada publicación.

LA NACION