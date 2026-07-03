¿Cómo tumbar el muro de Paraguay en el Mundial?

Pocos entrenadores pueden levantar muros defensivos más sólidos que los de Gustavo Alfaro. Alemania reprobó la prueba y ahora es el turno de Francia, la gran candidata para ganar el Mundial 2026. ¿Cómo puede tumbar la fortaleza de los guaraníes?

A continuación, tres claves para que Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé derrumben la defensa albirroja en el choque de octavos de final el sábado en Filadelfia... o un rival futuro en caso de que los paraguayos hagan de las suyas ante el máximo favorito.

1. Crear "situaciones de uno contra uno"

En dieciseisavos de final, el lunes en Foxborough, cerca de Boston, la Mannschaft de Julian Nagelsmann se estrelló contra la muralla paraguaya (4-3 en penales, 1-1 en el tiempo reglamentario).

Los tetracampeones mundiales nunca encontraron la forma de rodear a la zaga sudamericana y acabaron siendo eliminados desde el punto blanco, pese a tener una posesión de balón y un dominio territorial absolutos.

"Lo que hay que desarmar es un bloque defensivo de diez jugadores en 4-5-1, o en 5-4-1, con un defensa central adicional", dijo a la AFP el seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill.

El entrenador es uno de los miembros del grupo de estudio técnico de la FIFA y perdió ante Francia en un amistoso a principios de junio en Lille (3-0).

"Lo más difícil para Francia será crear las situaciones de uno contra uno que busca para sus atacantes, porque Paraguay va a hacer marcajes de dos, incluso de tres, primero para plantearles problemas", agregó.

Pero por esto, consideró, es vital la multiplicación de desmarques en profundidad para liberarse de la marca.

2. La velocidad

Para desestabilizar la estructura de Alfaro, explica O'Neill, Francia debe apoyarse en su velocidad de juego y en ataques repetidos dentro del área paraguaya que no permitan a su defensa reorganizarse con suficiente rapidez después de una acción peligrosa.

"Francia tiene todos los argumentos para lograrlo", consideró el técnico. "Ya no dispone en su once de la opción que tenía con Olivier Giroud, pero Jean-Philippe Mateta, que es más bien un punto de apoyo axial, una suerte de pivote, podría ser utilizado si el partido no se desarrolla como desea".

Formado por diez miembros, antiguos jugadores y entrenadores de todo el mundo bajo la batuta de Arsène Wenger, el grupo de estudio técnico de la FIFA recorre Estados Unidos, México y Canadá para analizar en detalle todos los partidos del Mundial 2026.

Pascal Zuberbühler, portero de Suiza en el Mundial 2006 y quien dirige el grupo, presta una atención especial al papel de los guardametas.

"Con Orlando Gill, Paraguay cuenta con un muy buen portero", sostuvo a la AFP sobre el héroe de los albirrojos ante Alemania.

"He observado que cuando un equipo domina a un rival que defiende muy atrás, los centros cortos de apenas 10 metros alrededor del área son muy difíciles de defender para un guardameta que ya no tiene tiempo de decidir si debe salir o quedarse bajo los palos", apuntó.

3. Quebrar la confianza rival

Más allá de las opciones tácticas, lo mental también es primordial para derribar un muro o reforzarlo, según en qué lado uno se encuentre.

"Soy un entrenador que ha tenido que defender mucho al enfrentarse a equipos más fuertes", admitió O'Neill.

"El equipo que defiende, a medida que avanzan los primeros minutos, gana confianza, empieza a creer en sí mismo. Es lo que ocurrió con Paraguay a lo largo del partido contra Alemania. Por eso hay que intentar impedir que esa confianza se desarrolle, tratando de anotar lo antes posible", añadió.

Incluso en este Mundial con 48 equipos, en el que los niveles tendrían que haber sido más dispares, "todas las selecciones están bien preparadas técnica, táctica y físicamente", señaló Zuberbühler.

"La diferencia la marcan las cualidades individuales de los jugadores de los que dispones", apuntó el exguardameta.

O'Neill consideró que los Bleus tienen en su plantilla todas las armas necesarias para romper el cerrojo paraguayo.

"Todas las armas ofensivas posibles están ahí: la talla, la potencia física, el genio individual, la velocidad, jugadores excepcionales. Será un reto enorme para Paraguay poder defenderse ante estos jugadores", concluyó.