El negocio cripto de los hijos de Trump le hizo ganar US$500 millones en un año

La familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo una fortuna millonaria gracias a diversos negocios vinculados al sector de los activos digitales durante su primer año tras regresar a la Casa Blanca. Los registros financieros de 2025 revelan ingresos de más de 500 millones de dólares obtenidos a través de iniciativas empresariales de sus hijos relacionadas con el mercado de las criptomonedas.

En qué consiste el negocio que le hizo ganar millones a Trump

El núcleo de estas ganancias proviene de World Liberty Financial, una empresa especializada en criptomonedas establecida por los hijos de Trump y los de su enviado especial, Steve Witkoff. De acuerdo con The Washington Post, los tres hijos involucrados son Donald Trump Jr., Eric Trump y Barron Trump.

Parte de los ingresos obtenidos por Donald Trump pertenecen a regalías masivas conseguidas por una memecoin Jacquelyn Martin - AP

Según BBC News, esta compañía opera en el mercado de activos digitales, un área que el mandatario neoyorquino promocionó activamente desde el inicio de su gestión.

Adicionalmente, el documento de su declaración financiera detalla regalías masivas obtenidas por una “memecoin” específica, una criptomoneda basada en memes lanzada pocos días antes de su toma de posesión. Aunque el valor de este activo sufrió una caída importante tras su debut, la cifra declarada por conceptos de regalías fue elevada.

El enfoque del presidente contrasta con la tradición de sus predecesores, quienes solían delegar sus activos en fideicomisos ciegos antes de asumir el mando. Trump opera de una forma distinta y mantiene vínculos directos con esta empresa familiar.

Donald Trump Jr. y Eric Trump, de izquierda a derecha (Archivo) Kenny Holston - Pool The New York Times

La administración defendió estas acciones al señalar que el presidente busca convertir a EE.UU. en la capital mundial de las criptomonedas. De acuerdo con portavoces de la Casa Blanca, el objetivo de estas medidas es “beneficiar directamente” a EE.UU.

La cifra millonaria que obtuvo Trump con el negocio de las cripto

El mandatario republicano declaró ingresos superiores a los US$500 millones procedentes exclusivamente de la firma World Liberty Financial. A esta cifra se suman otros US$635 millones en regalías generadas por la memecoin ligada a su imagen.

En total, el presidente estadounidense acumuló más de US$1000 millones mediante negocios relacionados con criptoactivos durante el último año. Estas ganancias representan una parte significativa de su fortuna total, estimada entre US$6000 millones y US$7600 millones según las cifras publicadas por BBC News.

Donald Trump acumuló más de US$1000 millones a través del mercado de criptoactivos en Estados Unidos

Las cifras registradas superan con amplitud los ingresos declarados en 2024, cuando el mandatario reportó algo más de US$600 millones.

Barron Trump gesticula después de ser reconocido por su padre durante el desfile inaugural dentro de Capital One Arena (Archivo) ANGELA WEISS - AFP

Qué otras fuentes de ingresos tuvo Trump el último año

La declaración financiera, compuesta por 927 páginas, detalla otros ingresos derivados de la marca Trump, entre ellos biblias, relojes, fragancias y guitarras. Por su parte, según BBC, la primera dama Melania Trump también reportó ganancias millonarias mediante acuerdos de licencia y la venta de imágenes digitales tipo NFT.

El presidente emitió órdenes ejecutivas y promulgó leyes como la denominada “GENIUS Act” para fomentar el crecimiento del sector digital en el país norteamericano. El nombramiento de un titular en la Comisión de Bolsa y Valores alineado con la industria facilitó un entorno regulatorio menos estricto para las empresas del ramo.

El mensaje del presidente Donald Trump por el 250° Día de la Independencia

A pesar de las críticas de expertos en ética, como Richard Painter, la Casa Blanca insiste en que no existen conflictos de intereses. El mandatario sostiene que el presidente está exento de ciertas normas federales sobre conflictos de intereses y mantiene su postura de “apoyo responsable” a la industria.