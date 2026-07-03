En Estados Unidos: confirman si cambia el precio del Tesla Cybertruck en julio 2026

Hasta el 30 de junio, Tesla mantiene publicados en Estados Unidos los precios base del Cybertruck en tres versiones: Dual Motor All-Wheel Drive, Premium All-Wheel Drive y Cyberbeast. La compañía no informó en su sitio oficial un aumento general de precios para julio, aunque las ofertas de leasing, financiación e incentivos pueden variar según fecha, ubicación, disponibilidad y condiciones del comprador.

Cuánto cuesta el Tesla Cybertruck en EE.UU. y cómo se puede pedir

El Cybertruck aparece disponible para ordenar en la página de Tesla en Estados Unidos. La gama se divide en tres precios base:

La Premium All-Wheel Drive conserva la autonomía estimada y suma mayor capacidad de remolque y equipamiento Tesla

La versión Dual Motor All-Wheel Drive parte de US$69.990.

La Premium All-Wheel Drive inicia en US$79.990.

La Cyberbeast llega a US$99.990.

El leasing funciona como una modalidad de uso por contrato y con un kilometraje definido. En la Premium All-Wheel Drive, la opción publicada figura desde US$949 mensuales durante 36 meses, con 10.000 millas (16.093 kilómetros) contempladas en el plan y un anticipo de US$5000 al comienzo.

La financiación aparece como un esquema de cuotas mensuales durante 72 meses. La tasa anual equivalente, es decir el costo financiero expresado en un año, es de 5,69% y el pago inicial es de US$4050.

La versión Dual Motor All-Wheel Drive se consigue desde US$1119 por mes.

La Premium All-Wheel Drive desde US$1283.

La Cyberbeast desde US$1613.

Con cargo de destino y tarifa de orden incluidos, pero sin impuestos ni otras tasas, la Dual Motor All-Wheel Drive comienza en US$72.235, la Premium All-Wheel Drive en US$82.235 y la Cyberbeast en US$102.235.

Las versiones y diferencias principales de la Cybertruck

La versión Tesla Cybertruck Dual Motor All-Wheel Drive se presenta como la alternativa más accesible. Ofrece 325 millas (523 kilómetros) de autonomía estimada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), capacidad de remolque de 7500 libras (3402 kilos) y 117,3 pies cúbicos (3,32 metros cúbicos) de espacio total de carga.

La Premium All-Wheel Drive mantiene el mismo rango EPA estimado y eleva la capacidad de remolque a 11.000 libras (4989 kilos). Además, suma paquete premium de caja, tomas eléctricas en cabina y zona posterior, suspensión neumática adaptativa, altura regulable, interior mejorado, audio premium y pantalla trasera de 9,4 pulgadas (23,9 centímetros).

La Cyberbeast concentra el mayor rendimiento de la línea. Su autonomía estimada es de 320 millas (515 kilómetros), con aceleración de 0 a 60 mph (97 km/h) en 2,6 segundos, rollout restado, 845 hp de potencia bruta, velocidad máxima de 130 mph (209 km/h) y remolque de hasta 11.000 libras (4989 kilos).

¿Qué incentivos fiscales y beneficios pueden aplicar a la Cybertruck?

La página de Tesla sobre vehículos eléctricos y energía reúne programas federales, estatales, locales y de empresas de servicios públicos.

Los reembolsos pueden reclamarse al momento de la compra o después de concretarla. En cambio, los créditos se solicitan al presentar la declaración de impuestos. La compañía aclara que la disponibilidad, los requisitos y los plazos dependen de cada entidad patrocinadora.

Los incentivos para vehículos eléctricos dependen de la ubicación del comprador y del programa disponible Tesla

Para vehículos de uso personal, la One Big Beautiful Bill Act contempla una deducción de hasta US$10.000 sobre intereses de préstamos. El beneficio aplica a compras realizadas después del 31 de diciembre de 2024 y antes del 1° de enero de 2029, siempre que el vehículo sea nuevo, pese menos de 14.000 libras (6350 kilos), tenga ensamblaje final en EE.UU. y cumpla con los demás requisitos fiscales del comprador:

Debe tratarse de un vehículo destinado a uso personal.

Los modelos usados no califican.

Los contratos de leasing quedan excluidos.

El comprador debe informar el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés) en su declaración fiscal.

No hay límite de unidades o préstamos que puedan calificar, siempre que se cumplan los requisitos.

Esta deducción sobre intereses del préstamo no debe confundirse con el antiguo crédito federal para vehículos eléctricos nuevos. El New Clean Vehicle Credit dejó de estar disponible para vehículos adquiridos después del 30 de septiembre de 2025, por lo que los compradores deben revisar qué beneficio específico aplica según la fecha de compra.

Para uso comercial, las empresas pueden acceder a otra deducción bajo la Sección 179. Ese apartado permite reclamar hasta US$31.300 por la compra de un vehículo nuevo de Tesla con una clasificación de peso bruto vehicular de al menos 6000 libras (2722 kilos), siempre que se utilice para una actividad empresarial legítima más del 50% del tiempo.

También hay programas vinculados a la instalación de cargadores. Quienes coloquen equipos de carga eléctrica o bidireccional en una vivienda o negocio antes del 30 de junio pueden calificar para el crédito Alternative Fuel Vehicle Refueling Property, si la propiedad se encuentra en un tramo censal elegible y queda en servicio antes de la fecha límite.