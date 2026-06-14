"Como un padre", dice Baena sobre De la Fuente a un día de empezar el Mundial

"Como un padre", respondió Álex Baena cuando le preguntaron qué representa el seleccionador Luis de la Fuente para los jugadores de la selección española, este domingo en la víspera del debut en el Mundial 2026 ante Cabo Verde.

"Es un magnífico entrenador y a nivel personal te ayuda mucho. Te da confianza y te hace sentir como en casa. Como gestor es aún mejor y lo ha demostrado. Para nosotros es como un padre, llevamos muchos años con él la mayoría de nosotros", dijo el jugador del Atlético de Madrid en las instalaciones de la Kennesaw University, en las afueras de Atlanta.

Álex Baena aspira a ser titular el lunes en Atlanta ante Cabo Verde (16.00 GMT) en un ataque de la Roja en el que De la Fuente podría optar por dar minutos de manera progresiva a Lamine Yamal y Nico Williams, sin ritmo tras superar sendas lesiones musculares.

"El primer partido ayuda a tomar confianza. Es importante para el tema mental, al ser tan largo el torneo viene bien ganar confianza desde la victoria", añadió.

También aspira a un puesto en el once Ferran Torres, que reivindicó su polivalencia.

"Mientras esté en el campo siempre estoy cómodo. Algo bueno que tengo es que puedo jugar en las tres posiciones de ataque y al final el míster es el que decide en qué posición quiere ponerme. Cuando me ponga, pues aprovecharlo", dijo.

El tercer futbolista que pasó por la zona mixta fue Mikel Merino, al 100% tras una lesión en un pie que le mantuvo fuera de juego en la segunda mitad de la temporada.

"La gente está muy motivada y en lo físico hemos hecho una gran preparación. Hemos llegado de la mejor manera posible, pero lo más importante en estos torneos es lo mental", señaló el centrocampista del Arsenal.

Preguntaron a Merino por su capacidad goleadora y su remate de cabeza, virtudes que le han servido en las dos últimas temporadas para ser alineado como delantero centro por Mikel Arteta en los Gunners.

"Insisto mucho en ese remate... Desde que estoy en el Arsenal jugando de delantero he tratado de mejorar esa faceta, por si el míster me necesita. O llegando desde segunda línea", explicó.