Temporada de huracanes en el Atlántico: un nuevo sistema en el Caribe podría convertirse en la tormenta tropical Dolly

La temporada de huracanes del Atlántico mantiene bajo vigilancia dos ondas tropicales que se desplazan sobre la cuenca. Una de ellas, identificada como Invest 94L, presenta condiciones que podrían permitir la formación de una depresión tropical durante los próximos días.

La posible formación de nuevas depresiones en el Atlántico

El sistema Invest 94L se encuentra a más de 1000 millas (1600 kilómetros) al oeste de las islas de Cabo Verde y, según el pronostico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), genera lluvias y tormentas eléctricas sin una estructura definida. Su desplazamiento previsto es hacia el oeste o el oeste-noroeste.

Este sistema muestra una probabilidad media (50%) de desarrollo en un plazo de siete días NHC

De acuerdo con los datos del NHC, se le asigna al Invest 94L una probabilidad del 30% de convertirse en un ciclón durante las próximas 48 horas y del 50% en un período de siete días. Si llegara a alcanzar la intensidad de tormenta tropical, recibiría el nombre de Dolly.

Invest 92L pierde posibilidades de llegar al Caribe

El otro sistema bajo seguimiento, Invest 92L, se encuentra aproximadamente a 400 millas (643 kilómetros) al este de las Islas de Barlovento. Por su ubicación, es la perturbación que actualmente se encuentra más próxima al Caribe.

Sin embargo, su evolución no coincide con un escenario de fortalecimiento rápido. El NHC redujo sus posibilidades de desarrollo debido a la presencia de aire seco y vientos en niveles superiores que dificultan la organización de la circulación.

Un sistema avanza por el océano Atlántico con posibilidad de convertirse en tormenta tropical Zoom Earth

La probabilidad de formación del Invest 92L se ubica en 20% tanto para las próximas 48 horas como para los siguientes siete días. Por ese motivo, con los datos disponibles al 14 de agosto, no se prevé que este sistema sea el que dé origen a Dolly.

El comportamiento del Invest 94L es diferente. Aunque todavía no presenta una circulación suficientemente organizada, el entorno atmosférico podría favorecer una evolución gradual durante el fin de semana o los primeros días de la próxima semana.

De acuerdo con Fox Weather, la perturbación que lo precede podría modificar las condiciones ambientales que encontrará el Invest 94L. El paso del Invest 92L podría reducir parte de la cizalladura y del polvo sahariano disponible en la zona, aunque esto no garantiza que el sistema alcance categoría de tormenta.

¿Cuáles son los nombres previstos para la temporada del Atlántico en 2026?

Para la temporada de huracanes en el Atlántico, la NOAA anticipó una lista de 21 nombres que se utilizarán para identificar a los sistemas tropicales:

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Hanna

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Hasta mediados de agosto, ya se registraron y disiparon los tres primeros sistemas de la lista. La temporada comenzó con Arthur que se desarrolló durante el mes de junio en el Golfo de México, específicamente frente a la costa de Texas. Este sistema provocó lluvias récord en sectores de Luisiana.

Bertha también se originó en el Golfo de México y se formó al sur del Panhandle de Florida. El sistema tocó tierra posteriormente en la parroquia de St. Bernard, en Luisiana.

Cristobal, por su parte, es el sistema más reciente. Tuvo un ciclo de vida muy breve, ya que se formó y se disipó en un periodo de aproximadamente 24 horas. Para el 14 de agosto, el NHC informó que la tormenta ya se había desvanecido por completo.

Actualmente, el sistema Invest 94L tiene mayor potencial de convertirse en la tormenta tropical Dolly, la siguiente en la lista.

La NOAA compartió los 21 nombres aprobados para la temporada de tormentas 2026 Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica

Qué pronostica la NOAA para la temporada de huracanes

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) modificó sus previsiones para la temporada del Atlántico después de considerar la evolución de El Niño en el Pacífico ecuatorial. El fenómeno comenzó a desarrollarse en junio y constituye uno de los elementos utilizados para proyectar el comportamiento atmosférico durante los próximos meses.

La agencia estimó en 75% la posibilidad de que la actividad ciclónica se sitúe por debajo de los niveles considerados normales. Su escenario contempla entre siete y 13 tormentas con nombre, de las cuales entre dos y seis podrían alcanzar intensidad de huracán.

Dentro de esa proyección, hasta dos sistemas podrían convertirse en huracanes mayores, correspondientes a las categorías 3, 4 o 5 de la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, la evolución del fenómeno climático mantiene un margen de incertidumbre en las estimaciones.

Fox Weather anticipa que la presencia de El Niño podría modificar la temporada de huracanes

El Niño modifica las condiciones sobre el Atlántico

Uno de los efectos asociados a El Niño es el aumento de la cizalladura del viento sobre el Atlántico. Esta condición puede impedir que las perturbaciones tropicales desarrollen una circulación organizada y, por lo tanto, limitar su fortalecimiento.

La NOAA consideró que el episodio podría encontrarse entre los eventos de El Niño de mayor intensidad registrados desde 1950. Según sus análisis, un fenómeno de gran magnitud podría generar efectos diferentes de los observados durante episodios de menor intensidad.

Por ahora, la actividad del Atlántico se mantiene por debajo de los niveles que suelen observarse durante períodos de mayor desarrollo ciclónico. No obstante, el comportamiento de las ondas tropicales puede modificar las condiciones previstas y mantener bajo vigilancia las zonas del Caribe y las islas del Atlántico.