Tarjetas de crédito en alza: cuánto deben los consumidores en EE.UU., según la Reserva Federal de Nueva York

La Reserva Federal de Nueva York publicó su informe trimestral sobre la deuda en Estados Unidos y el crédito de los hogares correspondiente al segundo trimestre de 2026. El documento oficial expuso las presiones que enfrentan las familias debido a las deudas acumuladas.

El saldo total de las tarjetas de crédito y el endeudamiento de los consumidores

El informe revela que los saldos de las tarjetas de crédito subieron en 21.000 millones de dólares durante el trimestre analizado. El incremento del 1,7% sitúa la deuda acumulada de las tarjetas de crédito en US$1,26 billones al cierre de junio.

Los límites de crédito también subieron en US$85.000 Shutterstock

Además, los límites agregados de las tarjetas de crédito continuaron en niveles elevados, después de haber aumentado US$85.000 millones en el primer trimestre. El incremento muestra que las entidades financieras ampliaron el crédito disponible para los titulares de tarjetas.

El porcentaje de saldos de tarjetas de crédito con 90 días o más de atraso alcanzó alrededor del 12,8%, aunque los investigadores de la Reserva Federal señalaron que el ritmo de nuevos casos de morosidad se ha mantenido relativamente estable durante casi dos años.

En general, la deuda no asociada a la vivienda creció en US$48.000 millones en todo el país. Esta variación representa una expansión del 0,9% frente al primer trimestre del año.

El comportamiento de los préstamos estudiantiles y las deudas para la compra de automóviles

Los préstamos para la adquisición de vehículos también mostraron un crecimiento de US$28.000 millones, lo que equivale a una subida del 1,7%. Las nuevas originaciones en este rubro sumaron un total de US$211 mil millones en el trimestre.

No obstante, la calidad crediticia de estos nuevos préstamos de autos desmejoró y la puntuación mediana de crédito bajó siete puntos. Por otra parte, las deudas para la educación sufrieron una leve reducción del 0,4% en los registros agregados.

El sistema federal de préstamos estudiantiles cambiará desde julio de 2026 y afectará a nuevos prestatarios y personas que consoliden deudas Magnific

A pesar de esta pequeña caída, la deuda estudiantil total permanece en un nivel histórico de US$1,65 billones. Asimismo, la tasa de morosidad grave en los préstamos educativos trepó al 10,6% del total de los saldos vigentes.

Los bancos registraron un volumen de nuevas hipotecas de forma estable con US$505 mil millones en este trimestre. La calidad crediticia de estos nuevos préstamos de vivienda no registró variaciones importantes según los datos de la entidad.

El estado de las deudas hipotecarias y el panorama general de la morosidad nacional

Las deudas hipotecarias disminuyeron en US$74.000 millones y totalizaron US$13,1 billones al cierre de junio. La Reserva Federal de Nueva York explicó que la caída respondió principalmente a una brecha temporal en el reporte provocada por una transferencia entre administradores hipotecarios y que, sin ese efecto, los saldos habrían permanecido prácticamente sin cambios.

En contraste, los saldos de las líneas de crédito con garantía hipotecaria aumentaron en US$13.000 millones. Este sector acumuló 17 trimestres de subidas consecutivas y totalizó US$459 mil millones.

El informe nacional destaca que el 4,7% de la deuda total del país presenta algún grado de retraso en los pagos. Finalmente, unos 137 mil ciudadanos sumaron una anotación de bancarrota en sus reportes de crédito durante este periodo.

El porcentaje de consumidores con cuentas de cobro de terceros en sus reportes de crédito permaneció estable en 4,9%. El monto promedio de estas deudas en cobranza externa no sufrió alteraciones significativas respecto al trimestre anterior.