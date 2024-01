escuchar

Las comparaciones entre las principales metrópolis del mundo son inevitables para algunos visitantes internacionales. Entre ellos, la opinión de una usuaria de TikTok de los sistemas de metro de la Ciudad de México y de Nueva York se convirtió en uno de los debates más recientes en las redes sociales, dado que habló sobre las condiciones de limpieza de ambos transportes.

La creadora de contenidos publicó un clip en su cuenta @girlwhomadechurrowaffles, donde llevó a los usuarios al interior de una estación del metro, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, al tiempo que compartió su opinión: “Lo he dicho miles de veces: la gente que dice que la capital mexicana no es limpia, es porque hablan demasiado”.

En la secuencia, de aproximadamente un minuto de duración, expuso la aparente pulcritud del sistema de transporte: “Y eso que el metro lo usan muchas personas, cerca de cinco millones de personas al día. Y no digo que no tenga sus fallas o que siempre esté reluciente, pero definitivamente me tiene impresionada porque todos saben comportarse en un tren respetando a los demás”.

Para la segunda parte del video, la tiktoker incrementó el debate al incluir las contrastantes imágenes del subway neoyorquino, donde se aprecian superficies sucias y sin mantenimiento, filtraciones de agua por donde pasan los trenes, basura en los rincones del andén y hasta las ya famosas ratas debajo de las vías: “Mira estas paredes. No sé si alguna vez han estado limpias”, expuso en su grabación.

Con más de 170 mil reproducciones en TikTok, el clip produjo una intensa conversación entre los usuarios que, en su mayoría, se sumaron a los elogios al metro de la Ciudad de México: “Un aplauso para los trabajadores de limpieza del metro hacen su mejor esfuerzo”, expresó una persona: “Y si todos pusiéramos de nuestra parte para no ensuciarlo más y que no lo rayen estaría increíble, es de los mejores transportes del mundo”, complementó otra.

En tanto, las críticas a la Gran Manzana no se hicieron esperar: “Cuando uso el metro de Nueva York me impresiona el olor a orina que hay por toda la ciudad ¡Es realmente malo!”, escribió un usuario; “La gente tiene muy romantizado a Nueva York y creen que es como en las películas, pero la realidad es todo lo contrario”, siguió uno más.

La limpieza en las calles, otro punto de debate entre México y Estados Unidos

El enfrentamiento entre el metro de la Ciudad de México y el subway de Nueva York por el tema de la limpieza, no fue el primer debate que desató la creadora de contenido entre sus seguidores. Previamente, ya había publicado un clip acerca de las condiciones en las calles de la capital mexicana y llegó a más de 430 mil reproducciones.

“Mira estas calles asquerosas. La ciudad de Nueva York debería avergonzarse de sí misma. Este video fue filmado hace solo dos semanas”, narró mientras pasaba imágenes de la basura desbordando los depósitos en las aceras. Después, contrastó: “En México, te puedes despertar a las 6 de la mañana por los sonidos de los vecinos que barren las calles (…) Sí, no es perfecto, pero es mucho más limpio y se nota el esfuerzo por mantener las cosas limpias”.