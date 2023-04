Compartió un truco para conseguir botellas de agua gratis en los hoteles y despertó admiración

escuchar

“Estuvimos cuatro días. El hotel es muy bueno, el trato correcto y la limpieza excelente, pero al entrar te ponen una sola botella de agua de cortesía. Los días siguientes te la reponen, pero a la hora de irte te cobran por cada una más de seis dólares ...”, decía parte de una reseña publicada en una famosa plataforma de turismo. Las historias como estas son más comunes de lo que se piensa. Por eso, una tiktoker compartió un tip que le resulta de mucha utilidad cuando se aloja en un hotel y quiere esquivar los cargos por agua.

La usuaria @mindemoore publicó un video para mostrar a la comunidad virtual su técnica. “Truco de vida por si te alojas en un hotel y no tienes ganas de pagar US$1,25 por una botella de agua”, fue la descripción con la que hizo el posteo. En la grabación, se la ve yendo a la máquina expendedora de bebidas para comprar una, pero se arrepiente al ver el precio. Allí aplica su propio consejo: “Solo ve a la sala de ejercicios y toma una gratis”. Entonces entra al gimnasio y se lleva una de las botellas, para lo cual el único requisito es tener la llave de su habitación.

Una mujer mostró cómo conseguir botellas de agua gratis en un hotel

A pesar de que algunas personas pueden considerar que pagar por esto no marca una gran diferencia, esta pasajera remarcó que prefiere ahorrar ese dinero para otros fines. “Algunos lo llaman ser tacaño, pero yo diría que es inteligente”, destacó. Su video se volvió viral de inmediato, hasta el momento acumula poco más de 400 mil reproducciones. A la mayoría le impresionó esta táctica, aunque también hubo personas que le dieron recomendaciones para no pagar por agua y tampoco tener que tomarla de los gimnasios.

“Si te hospedas en hoteles de lujo tienes agua gratis todo el tiempo”; “Incluso si me sobrara US$1,25, no lo gastaría en agua”; “Es que tú pagas por lo fría que está, no realmente por el agua””; La mayoría de los hoteles también tienen una estación de recarga de agua en la sala de ejercicios si tienes un vaso o botella”; “Hice esto casi a diario cuando me quedé en un hotel durante seis semanas por trabajo”; “Nunca he visto botellas de agua en el gimnasio de ningún hotel en el que me he alojado”; “O podrías beber el agua de la canilla”, le escribieron.

Otros trucos de hotel virales en TikTok

Además de @mindemoore, otros tiktokers compartieron consejos de cómo ahorrar dinero durante unas vacaciones o un viaje de trabajo. Por ejemplo, el usuario @emily_murnane dijo que no se debían gastar cientos de dólares en comida cuando hay una máquina de café.

En su increíble posteo, mostró cómo cocina pechugas de pollo encima de este electrodoméstico. En su caso, la comunidad virtual no le dio la respuesta que esperaba. Algunos le anticiparon que rompería la cafetera. “Me pregunto cómo sabría el café después”; “Hace años dirigí un pequeño hotel, la gente que hacía esto era literalmente la peor”.

La publicación del trabajador famoso por su plato de pollo @emily_murnane/Twitter

