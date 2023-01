Compartió una “verdad” sobre los hombres en Estados Unidos y advirtió a las mujeres: “Me tienen bien traumada”

escuchar

Alejandra Olivares es una mexicana que se mudó a Estados Unidos para intentar darle una mejor calidad de vida a su hijo. Trabaja en el área de la construcción y gracias a eso se convirtió en una motivación para muchas mujeres en redes sociales. Por ese mismo motivo, quiso darles a sus compatriotas un consejo respecto a los hombres que también migraron al país norteamericano.

En un reciente video, dijo que hay una particularidad que no se toma en cuenta al momento de establecer una relación con un extranjero. Todo comenzó gracias a una frase que vio que circulaba online y que hacía referencia a que los hombres que se mudaban a territorio estadounidense y dejaban a sus familias eran los más fieles: “Enamórate de alguien que vive en Estados Unidos, esos no tienen tiempo ni para comer”.

Sin embargo, Alejandra consideró que esta creencia es falsa. La tiktoker, que publica con el usuario @jandraol, mencionó que trabajar durante varias horas no garantiza la fidelidad de una persona: “Eso es mentira, te lo dice una mujer que trabaja con puros hombres en la construcción”, dijo en su clip. Su objetivo fue alertar a las usuarias cuyos maridos residen actualmente en EE.UU., mientras ellas se quedaron en su país de origen.

Una mexicana reveló el dato desconocido de los trabajadores de EE.UU.

La creadora de contenido reveló que todos los días convive con este tipo de personas. Por lo tanto, ha sido testigo de todas las mentiras que los empleados extranjeros les inventan a sus esposas: “Ya hasta me tienen bien traumada a mí, ya no creo en los hombres. Trabajan mucho, eso sí me consta, pero se las ingenian para tener tiempo”, relató.

Olivares generalizó que no había que confiar en ningún hombre: “No nada más tienen una (pareja), tienen hasta cinco. Yo solo los escucho y digo ‘¿será que todos los hombres son iguales?’”, se preguntó.

El consejo para las mujeres que tienen a su esposo en EE.UU.

La influencer reconoció que esta situación no era la más agradable, pero que era una constante entre todos los migrantes que residen en el país norteamericano. En ese sentido, decidió darles un consejo a las mujeres que la siguen: “Así que si tú, mujer que está casada con un hombre que está en los Estados Unidos, ves este video (quiero decirte) que también tu esposo (hace eso)”.

Sus afirmaciones causaron furor entre toda la comunidad latina que atraviesa alguna situación de ese tipo. En los comentarios, se hicieron presentes los hombres que se mudaron y que confirmaron la teoría: “¿Qué te puedo decir? La verdad, sí, soy hombre”.

Hay muchas familias que se separan por buscar el sueño americano; a decir de la tiktoker esto genera un sinnúmero de infidelidades

Además, algunas usuarias se pronunciaron al respecto y consideraron que las infidelidades ocurrían aún cuando el sujeto no se mudaba a EE.UU.: “Solo llegan y se consiguen otra para no estar solos. A la que dejan la van olvidando poco a poco”; “Así es igual el trabajo aquí. Créeme que tienen a sus mujeres cerca y, aún así, las engañan”.

No obstante, otros usuarios también comentaron el posteo de la mexicana y negaron que este tema fuera una constante en el sueño americano: “Ojalá yo tuviera el don de tus amigos, de tener varias mujeres”; “Pasen el dato de cómo tienen tiempo”; “Yo no, princesa”, escribieron.

LA NACION