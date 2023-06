Compró online sillas para su casa, pero cuando descubrió de dónde venían no lo pudo creer: “Hubo una red flag”

escuchar

Una mujer expuso cómo descubrió que las sillas que había comprado en internet podrían haber sido robadas de una tienda de comida rápida. No pensó que adquirir los artículos en redes sociales le implicaría ese tipo de riesgos, pero descubrió que sí de la manera más insólita. Durante una visita que hizo a Georgia, vio que las sillas de un McDonald’s eran idénticas a las de su casa y reveló los detalles den engaño.

Se trata de la usuaria @martressler, quien publicó un video en TikTok para dar a conocer su historia. Entre risas y junto a una amiga, narró que mientras estaba en el sur de Georgia le llamó la atención el mobiliario de la sucursal de esta cadena. Fue ahí cuando se dio cuenta del fraude del que había sido víctima. “Se robaron las sillas de McDonald’s”, dijo.

Según su relato, todo sucedió hace tres años, cuando vio los artículos en el Marketplace de Facebook: “Compré estas sillas e inmediatamente el tipo borró su página de Facebook, así que eso fue una red flag desde el principio, pero pensé que eran lindas”. A pesar del presentimiento, decidió completar la transacción porque se enamoró por el estilo único que tenían y no le había sucedido nada extraño con sus nuevas adquisiciones.

Una tiktoker contó cómo le vendieron sillas robadas de McDonald's

En las imágenes se ve que lo único que podía hacer por la sorpresa es reírse junto a otra chica la acompaña. A pesar de que no había nada que pudiera confirmar que realmente el vendedor las había robado, consideró que era la versión más lógica. Entonces, en medio de sus carcajadas, dirigió un mensaje para la cadena: “Esas sillas (las que compró) son robadas de McDonald’s. Amablemente, les devolveré estos artefactos robados. Me disculpo, sé que las han estado extrañando, pero no busquen más”.

Las sillas que vio en McDonald's @martressler/TikTok

El video de la joven rápidamente causó furor entre la comunidad virtual. Hasta el momento acumula poco más de 100 mil reproducciones y miles de comentarios de personas que se burlaron de su anécdota. Aunque, al parecer, no es la única a la que le ha sucedido: “Yo tengo mis sillas del patio de Starbucks”; “Los muebles en los lugares de comida rápida son de muy buena calidad porque tienen que durar un desgaste constante de cinco a diez años”; “En ningún momento tuve idea de hacia dónde iba esta historia. Ni una sola vez. Esto es genial”. Además, hubo quienes le recomendaron qué hacer en esos casos: “Quédate con las sillas. Seguro que tienen presupuesto para cosas así, tú las pagaste”.

Otros sucesos insólitos con sillas compradas en Facebook

En un caso similar al de la usuaria, un sujeto se llevó la sorpresa de su vida cuando se dio cuenta de que el sillón que había adquirido en Marketplace era una pieza histórica. De inmediato, buscó a una casa subastadora y la puso a la venta. El objeto que le costó 50 dólares terminó dándole US$100 mil de ganancia, en un trato único que lo llevó a incrementar su capital.

Un hombre contó que compró una silla de US$50 y la vendió en US$100 mil

LA NACION