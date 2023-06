Tiene 32 años, remodeló el granero de su vecino y mostró un negocio de dos millones de dólares anuales

escuchar

Una mujer ideó la estrategia perfecta para renovar un departamento que nadie utilizaba y convertirlo en su nueva fuente de ingresos. Se asoció con su vecino, que tenía un granero en su propiedad, para darle otra vida al espacio y ponerlo en alquiler como una casa vacacional. En un inicio todo era un pasatiempo, pero después se convirtió en una empresa de bienes raíces con ganancias de más de US$2 millones anuales.

Jamie Inlow se había mudado junto con su esposo y su hijo pequeño a Scottsville, Virginia, en junio de 2019, ya que trabajaba como directora del programa estudiantil de la universidad de ese estado. En una de las interacciones con sus nuevos vecinos, uno de ellos le dio un recorrido por su propiedad de forma amistosa y le mostró su establo, donde había un pequeño granero con un departamento.

Jamie Inlow y su esposo dejaron su trabajo para dedicarse a la empresa familiar @jamiesinlow/Instagram

Lejos de tomarlo como una simple visita a sus nuevos compañeros de barrio, Inlow comenzó a fraguar una idea de negocio. Armó un plan y le hizo una propuesta a su vecino: si él le daba US$2000 para invertir en amueblar el departamento, ella lo alquilaría en Airbnb y las ganancias se dividirían entre ambos. El hombre aceptó y así es como inició el imperio, según información de CNBC.

La mujer creó la empresa Be Still Getaways para alquilar la propiedad y cuando vio que sus esfuerzos habían rendido frutos, tanto ella como su vecino decidieron invertir en una segunda casa. Ahora, le pidió US$110 mil para comprar, construir y amueblar una pequeña vivienda en Craiglist. Eso también les funcionó y sus ganancias fueron cada vez más grandes.

La emprendedora no se rindió y buscó incansablemente otros socios hasta que logró conseguir a alguien más para una tercera propiedad. A la vez, seguía con su empleo en la Universidad de Virginia y hacía otros trabajos secundarios porque estaba enfocada en primero hacer crecer su empresa para después poder vivir de ella.

Para finales de 2020, solo un año después, ya administraba 20 propiedades a través de Be Still Getaways. En 2021, 30. “Probablemente trabajaba de 30 a 40 horas por semana, además de mis otros empleos... Pero si no lo hubiera hecho así, nunca podría haber escalado mi negocio”, afirmó para el medio citado.

Este es el granero en el que invirtieron la primera vez @jamiesinlow/Instagram

El negocio inmobiliario tuvo éxito en EE.UU.

Conforme pasaba el tiempo, la mujer se dio cuenta de que era rentable. En 2022, decidió renunciar a su puesto como directora. Su esposo también dejó su empleo y ahora los dos trabajan en la compañía familiar. Al día de hoy, tiene a su cargo 119 alquileres en el estado y con su compañía logró recaudar unos US$2,28 millones en alquileres por Airbnb y Eviivo, mientras que en Hostify acumuló unos US$600 mil. También contrató personal para la limpieza y reparación de las casas, así como para la administración de su compañía.

