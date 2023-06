Una taquería de California deberá pagarles 140 mil dólares a sus empleados tras espiarlos con un supuesto sacerdote

escuchar

Una taquería de Sacramento, California, tendrá que pagar 140 mil dólares a sus 35 empleados luego de contratar a un supuesto sacerdote para que “confesaran” los pecados que habían cometido en el restaurante o si tenían malas intenciones contra sus jefes, informó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en un comunicado del 12 de junio.

El tribunal federal sentenció a la empresa Che Garibaldi Inc., propietaria de Taquería Garibaldi, al pago de los US$140 mil tras una investigación en la que los trabajadores declararon en contra de los dueños. El restaurante estaba bajo escrutinio por retener las propinas de sus empleados y también por no pagarles el tiempo de horas extras. Los administradores también fueron acusados por el Departamento de Salarios y Horas de interferir en el proceso y amenazar al personal con consecuencias adversas de inmigración si participaban en el caso.

El Departamento de Salarios y Horas entró en acción cuando Eduardo Hernández, uno de los propietarios de la taquería, ofreció a sus empleados los servicios del presunto sacerdote en 2021.

Los dueños de la taquería, ubicada en Sacramento, California, tendrán que pagarle a los empleados Taquería Garibaldi/Google Maps

Cuando el supuesto cura llegó, empezaron las confesiones, pero fueron diferentes a las comunes. “La conversación me pareció extraña y diferente”, dijo María Parra, quien era moza en la taquería, en declaraciones citadas por Los Ángeles Times. El hombre, identificado como sacerdote según el comunicado oficial, le informó a la trabajadora que le haría preguntas para “sacarle los pecados”, según escribió ella en una declaración jurada adjunta a una demanda del Departamento de Trabajo y presentada contra el restaurante y sus propietarios el año pasado.

“Él me preguntó si me habían detenido por exceso de velocidad, si tomaba alcohol o si me había robado algo. Me hizo todas las preguntas relacionadas con el trabajo. Me pareció extraño. Quería saber si llegaba tarde o si había hecho algo para perjudicar a mi empleador”, agregó. Esto último servía para detectar a posibles denunciantes ante la falta de pagos. En lugar de absolver a los trabajadores, el presunto cura reportaba las transgresiones a la gerencia.

En mayo, un juez federal del distrito este de California ordenó a Hernández, así como a Héctor Manuel Martínez Galindo y Alejandro Rodríguez, los operadores de la taquería, que pagaran los US$140 mil por salarios atrasados y por perjuicios a los empleados.

Los gerentes de la taquería de California intimidaban a los empleados

Al respecto, Marc Pilotin, representante regional del trabajo, brindó más detalles: “Bajo juramento, un empleado de Taquería Garibaldi narró cómo el restaurante ofreció un supuesto sacerdote para escuchar sus ‘pecados’ laborales. Otros trabajadores dijeron que el gerente afirmó falsamente que las cuestiones de inmigración serían planteadas en la investigación del departamento. Los despreciables intentos de ese empleador de tomar represalias contra los empleados pretendían silenciarlos, obstruir una investigación e impedir la recuperación de sus salarios”.

Vista de Taquería, Garibaldi, en Sacramento, California Taquería Garibaldi/Google Maps

Los directivos de Che Garibaldi aceptaron una sentencia por consentimiento del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito este de California. Por lo tanto, el juez William Schubb ordenó a los tres que pagaran US$70.000 en salarios atrasados y la misma cantidad en daños y perjuicios a 35 empleados. Con la sentencia, también deberán instalar relojes y sistemas fiables para que se puedan comprobar los registros horarios.

LA NACION