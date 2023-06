Tras años lejos de los medios, Camila Bordonaba sorprendió a todos con su reaparición

escuchar

Camila Bordonaba fue una de las estrellas para los niños del año 2000 por su protagonismo en series infantiles como Chiquititas y Rebelde Way. Sin embargo, tras haber trabajado en algunas telenovelas más, decidió alejarse del mundo del espectáculo en el 2010 y no volvió a mostrarse públicamente. Esta semana estuvo en boca de sus fans por su aparición en un flyer como portavoz de un acampe cultural de la Patagonia.

La actriz, cantante y directora de teatro de 38 años fue una estrella a sus tempranos diez años cuando interpretó Patricia Basualdo y a Camila Bustillo en la serie de Cris Morena Chiquititas, que se emitió desde 1995 hasta el 2001. Luego tuvo otro gran éxito interpretando a Marizza Pía Spirito en Rebelde Way durante el 2002 junto a sus compañeros Benjamín Rojas, Luisana Lopilato y Felipe Colombo, con los que se formó la banda Erreway y quienes en el futuro siguieron el camino de la actuación.

El flyer donde reapareció Camila Bordonaba Instagram: @mamanitasacampecultural

Luego de la fama que la desbordó durante varios años, Camila se alejó de los medios y en marzo del año pasado, Felipe Colombo, quien todavía mantiene un vínculo cercano con su colega, fue entrevistado en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), donde se explayó el motivo por el que Camila decidió dejar la actuación. “Se alejó, siempre ha sido muy especial, siempre ha tenido ese tipo de conexión, esa visión de la vida y finalmente encontró por dónde canalizarlo. Ella está feliz”, afirmó el actor.

Y agregó: “Ella no tiene Instagram, trabaja con un grupo de artistas circenses en su mayoría, pero además tiene una productora en la que con otra compañera ayudan a muchos artistas a que lleven a cabo sus proyectos hacia un video o un disco”.

Esta semana, la actriz apareció en un flyer de Mamanitas Acampe Cultural, un espacio de ocho hectáreas ubicado a orillas del Río Azul, en El Bolsón, donde se realizan encuentros de circo, retiros de arte y festivales de música, entre otras actividades, y además se lucha por la protección de los bosques patagónicos.

“Azul Fiore y Camila Bordonaba te cuentan todo sobre Mamanitas. ¡Sí, vamos a ver a Camila! Más no solo la veremos, escucharemos de primera mano lo que tiene para contarnos sobre el espacio Cultural Mamanitas y todo lo que se está gestando en ese Bosque Mágico”, dice el flyer, que exhibe cómo se encuentra ahora la famosa actriz que supo brillar en los corazones de los niños a fines de los noventa y principio de los 2000.

La charla fue este viernes 16 de junio a las 19 horas a través de la cuenta oficial de Instagram de Mamanitas.

No obstante, no es la primera vez que Bordonaba apoya esta causa. El año pasado hizo la narración en off de un video realizado por Mamanitas y en el clip, la artista pide ayuda para recaudar los fondos necesarios para comprar el predio donde funciona este emprendimiento.

Bordonaba hizo la narración en off de un video realizado por Mamanitas

“Mamanitas está en venta y nosotres sentimos la gran misión de comprarlo”, relata, mientras transcurren imágenes alusivas del camping. “Cada aporte será donación, y vos podés hacer el tuyo. Para que sea para todes, para que no caiga en manos equivocadas. Por menos propiedad privada y más espacios de arte y sanación”, concluyó.

LA NACION