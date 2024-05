El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 31 de mayo

Escuchar

La precisión en las predicciones y un destacado alcance en las redes sociales le han permitido a Nana Calistar captar la atención de un gran número de seguidores con sus publicaciones sobre astrología. Este viernes 31 de mayo, la reconocida astróloga mexicana presentó sus horóscopos más recientes, con las claves del amor, las finanzas y el trabajo de cada signo del zodíaco.

Aries

Se aproxima una fiesta o salida con la posibilidad de una noche de pasión. Cuida tu humor; no te amargues por comentarios. Si buscas a alguien del pasado, hazlo para cerrar puertas.

Tauro

Cuida más de ti y no descuides tu vida por otras cuestiones. No gastes energía en quien no te merece. Cuida tu cuerpo y alimentación, podrías engordar fácilmente. El amor será complicado; no te culpes por el pasado. Enfrenta tu presente y busca consolidar tus sueños. Deja atrás los miedos y aprovecha nuevas oportunidades para superarte.

Géminis

Evita cometer errores que te meterán en problemas. Cambia la rutina y enfócate en proyectos pendientes. Dinero que te debían regresará. Un familiar podría enfermarse, pero no será grave. Llegará una nueva amistad. No temas a cambios y acepta nuevos amores.

Cáncer

Date tu lugar antes de aceptar relaciones sentimentales. En el amor estarás tenso porque las cosas no salen como quieres. No mendigues amor y sé más firme.

Leo

Una amistad quiere obtener información de ti. No sueltes nada que pueda ser usado en tu contra. Te enterarás de una noticia de una amistad. No temas ir por lo que quieres. Los tiempos de Dios son perfectos.

Virgo

Cuida la seguridad que muestras. No te dejes ver como una persona insegura. No te atontes, no solo de amor vive el hombre. Si tu pareja no puede darte la vida que necesitas, busca mejores oportunidades. No temas a nuevas oportunidades en el amor.

Libra

Aléjate de relaciones prohibidas. Podrías ponerte triste al recordar lo que ya no tienes. No necesitas a nadie para salir adelante. Tus errores del pasado podrían afectar tu presente.

Escorpio

Podrían presentarse infecciones o dolores musculares. Cuida tu salud y alimentación. Aleja a la gente que solo está de adorno en tu vida. En el amor, vienen oportunidades a través de redes sociales.

Sagitario

Invierte en tu imagen, has descuidado tu cuerpo. Cumple tus proyectos y enfócate en tu felicidad. Deja de pensar en amores pasados y abre tu vida a nuevas posibilidades.

Capricornio

Posibilidades de pérdidas materiales y una declaración de amor de una amistad. Señales en sueños te advertirán de acontecimientos futuros. Cuida la monotonía en tu relación, cambia la rutina.

Acuario

Recuerda que el trabajo no lo es todo. Aprovecha el tiempo con tus seres queridos. Si tienes una relación, podrían surgir celos. No llores por gente que solo te perjudica. Cambia tu forma de actuar para tener mejor suerte en el amor.

Piscis

Aprovecha las oportunidades antes de que se acaben. Una propuesta indecorosa te hará pensar. Es tiempo de un nuevo comienzo, haz las cosas por ti y busca la felicidad.

LA NACION