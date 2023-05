Compró un perro en un local, pero cuando creció quedó impactada al ver en qué se había convertido: “Salvaje”

escuchar

Una mujer de Houston, Texas, se volvió viral en redes sociales por mostrar la evolución del pequeño cachorro que había adoptado. Al parecer no era lo que creía, algo que puede sucederles a las personas que compran animales codiciados o exóticos. En su caso, adquirió un perro doméstico, pero con el pasar de los meses se dio cuenta de que en realidad tenía como mascota a un animal salvaje. En algunas zonas de Estados Unidos incluso está prohibido tenerlos en casa.

La usuaria @princessfarihaahmed no quiso dejar pasar desapercibida su anécdota y decidió publicar un video en TikTok. Si bien el posteo lo hizo en 2021, hasta el día de hoy toma relevancia por lo sorprendente que fue la evolución del animal. Ansiosa por tener un perro, lo compró en un local estadounidense que no se dedica exclusivamente a la venta de animales, algo que en un principio no consideró una alerta.

Una mujer se volvió viral por mostrar la evolución de su cachorro a perro lobo

En las imágenes que compartió se ve el can blanco con un pelaje largo. Después de una rápida transición, se ve un perro adulto. “Pensé que había adoptado un cachorro blanco pequeño... es un perro lobo”, escribió la tiktoker en la descripción de su clip. La mujer no sabía el linaje exacto de su mascota, pero después de darse cuenta culpó a la tienda por no habérselo informado.

De inmediato, causó un par de reacciones entre la gente que reprodujo su clip, especialmente entre las que estaban sorprendidas por el gran crecimiento del animal. Además de revelar su verdadera raza, la mujer publicó otros videos para evidenciar que casi había alcanzado su tamaño si se paraba en dos patas. “Es hermoso”; “Definitivamente no es una cruza de lobo de primera generación”; “Tu perro es muy lindo”, le expresaron.

¿Es legal tener un perro lobo como mascota?

Si bien la tiktoker no dio detalles de cuánto pagó por el animal ni si planeaba quedárselo al descubrir su verdadera especie, en algunos estados del país norteamericano está prohibido tenerlos de forma doméstica. En el blog www.livingtinywithawolf.com una pareja que tiene un perro lobo y viaja por todo EE.UU. da consejos a otras personas que tienen ganas de contar con este tipo de animales en sus casas.

El perro lobo logró un gran tamaño con apenas un año de edad, aseguró la tiktoker @princessfarihaahmed/TikTok

Desde su perfil, señalaron cuál fue su experiencia respecto a la posesión legal de una mascota de este tipo en territorio estadounidense. “En algunos estados, los perros lobo están completamente prohibidos. En otros, los propietarios deben obtener permisos especiales o cumplir con pautas específicas para poder tener a estos animales como mascotas”, describen en su portal.

A nivel federal no existe una ley que prohíba tener un perro lobo de forma doméstica, pero todo dependerá del porcentaje de lobo que el animal tenga. Si es más que el de perro, puede considerárselo “híbrido” y en esos casos sí está sujeto a las regulaciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Si bien si siempre se deben investigar las leyes locales, algunos de los estados donde es ilegal tener un perro lobo en la casa son:

Connecticut

Georgia

Hawaii

Illinois

Louisiana

Massachusetts

Maryland

Mississippi

Nueva York

Pennsylvania

Rhode Island

Wyoming

LA NACION