Es de Puerto Rico, quiso alquilar un auto en EE.UU. y denuncia que lo amenazaron con llamar a la patrulla fronteriza

El pasado 9 de mayo, un hombre puertorriqueño viajó a Nueva Orleans. Al aterrizar en el aeropuerto internacional Louis Armstrong, se acercó al mostrador de una agencia de alquiler de vehículos para recoger uno que había reservado tres semanas antes. No obstante, la empleada del negocio no hizo válida su solicitud porque él solo le mostró su licencia de conducir y no su pasaporte. La mujer, además de negarle el servicio, llamó a un policía para que lo retirara del lugar. Este último lo amenazó con llamar a la patrulla fronteriza, según expuso el afectado.

Los hechos fueron compartidos por Humberto Marchand a través de su cuenta de Twitter. “¡Soy miembro Gold de Hertz (la empresa de alquiler de autos) desde hace más de una década! Me acaban de negar una reserva prepaga porque solo tenía mi licencia de conducir”, escribió.

Agregó que un oficial del Departamento de Policía de Kenner intervino en la situación y le pidió que abandonara el área, a pesar de que ya estaba fuera de las instalaciones de la agencia. De no ser así, le advirtió que llamaría a las autoridades fronterizas, según recordó. “¡Están cometiendo un grave error!”, sentenció Marchand. “Me quedé sorprendido y definitivamente frustrado porque era muy tarde por la noche, así que decidí presentar una queja formal”, dijo en una entrevista para CNN.

Tres días después del incidente, miembros de la empresa de alquiler de vehículos contactaron a Marchand para ofrecerle una disculpa: “Acabo de recibir una llamada de atención al cliente. Se disculparon por el percance y reconocieron que nunca se me debió haber solicitado que mostrara mi pasaporte, explicaron que mi licencia de conducir de Puerto Rico debió ser aceptada como válida dentro del trámite”. Cabe destacar que esta isla caribeña es un Estado libre asociado de EE.UU.

En un segundo tuit, enfatizó en que esto no debería volver a ocurrirle a ningún otro puertorriqueño que alquile un vehículo en territorio estadounidense. Además, señaló que la empresa le regresaría el dinero que había pagado por el servicio como compensación. “Les dije que lo que más me importaba era la corrección del requisito del pasaporte a los residentes de Puerto Rico. Eso haría que mi protesta y reclamo valieran la pena”, agregó.

El departamento de policía asegura que no hubo amenazas

A pesar de que Marchand afirmó haber sido amenazado con llamar a la patrulla fronteriza, el Departamento de Policía de Kenner informó que revisaron la grabación de la cámara corporal del oficial implicado y que no encontraron evidencia de que mencionara a las autoridades de inmigración. “Hay una parte específica en el video donde el policía dice algo, no relacionado con ninguna de las cosas mencionadas anteriormente, y claramente el señor Marchand lo malinterpreta”, declaró el capitán Michael Cunningham a CNN.

Por su parte, el hombre reveló que planea presentar una queja en contra de este departamento policial. Pretende que todos sus agentes estén capacitados para “validar las identificaciones reales y para revisar cualquier comentario inapropiado sobre ser referido a las autoridades fronterizas”, detalló el medio que consignó la información.

