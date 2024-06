Compró un Tesla y reveló por qué fue un error: “Lo odio, quiero un reembolso”

Escuchar

Una joven de 26 años desató una polémica en redes sociales tras manifestar su arrepentimiento por haber adquirido un vehículo eléctrico Tesla. “El peor error de mi vida”, sostuvo en un video, donde pidió un reembolso por el dinero que gastó. Respecto de los motivos de su posición, explicó que ha tenido que enfrentarse diariamente a largas esperas para cargar su auto en estaciones designadas debido a la falta de un cargador en su hogar. Esto, según ella, convirtió su experiencia de manejo en una tarea agotadora y poco práctica.

A través de su cuenta de TikTok @kerryy707, la mujer aseguró: “Quien piense que quiere un Tesla, no lo quiere. Es el peor error de mi vida. Lo he tenido durante… no sé, como un mes o dos, y literalmente tengo que cargarlo en una estación de carga todos los días porque no tengo un cargador en mi casa. Ya lo superé”. En la grabación, la tiktoker aparece visiblemente frustrada con la compañía automotriz de Elon Musk.

En un tono enfático, Kerry manifestó su deseo de volver a los vehículos de gasolina. En ese sentido, sostuvo que es más conveniente detenerse en una estación de servicio por unos minutos en lugar de tener que esperar mucho tiempo en los sitios de carga eléctrica. “Quiero un reembolso”, agregó.

La publicación de Kerry no pasó desapercibida entre los usuarios de TikTok. Mientras algunos compartieron su simpatía por su situación, otros criticaron su falta de previsión al adquirir un vehículo eléctrico sin contar con un medio para cargarlo convenientemente en casa. “Imagínate conseguir un Tesla sin tener un punto de carga en tu casa”, escribió una persona. “He tenido el mío durante siete años y es el mejor auto que he tenido”, agregó otro usuario.

La tiktoker se volvió viral en las redes por pedir un reembolso a Tesla Instagram @kerry707

En respuesta a las críticas, Kerry no retrocedió en su postura y reiteró su decepción: “Sigo odiando mi Tesla y quiero un auto nuevo”. En tanto, explicó por qué motivo no cuenta con u cargador eléctrico en su casa: “Vivo en el bosque, ¿ven todos esos árboles? No es Los Ángeles. No vivo en una gran ciudad. Debería haber conseguido un cargador, pero ahora no tiene sentido porque ya me estoy deshaciendo del auto. Lo odio, comprarlo es la cosa más tanto que podría haber hecho”.

Un Tesla eléctrico, entre los 10 autos más vendidos del mundo

En 2023 se patentaron 78,32 millones de autos en todo el mundo, según datos y estimaciones de la consultora especializada Jato Dynamics. En el ranking de los más vendidos a nivel mundial que realizó esta empresa, el Tesla Model Y se posicionó en el top 1. Además, es el primero completamente eléctrico en lograr este liderazgo.

El Tesla Modelo Y es 100% electro y lideró las ventas de automóviles en 2023

Lo novedoso es que este puesto lo logró sin tener presencia en la mayoría de los mercados emergentes, en donde adquirir un vehículo arriba de los 31.000 dólares es inalcanzable para la gran mayoría de la población. En total, se registraron 1,22 millones de unidades vendidas de este modelo, lo cual supone un aumento del 64% en comparación con el 2022.

