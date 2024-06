Es latino y revela cómo invirtió su dinero para cumplir su sueño de tener un Tesla: “Dejé de escuchar música”

Escuchar

Un migrante latino en Estados Unidos compartió su historia sobre cómo logró comprar un Tesla, sobre todo al desafiar las expectativas que tenía y al transformar su vida con decisiones estratégicas. El hombre, frente a su reluciente auto, aconsejó a otras personas que se encuentran en su misma situación: “Para los que piensan que todo empezó de la noche a la mañana, les voy a contar un poco la historia. Anteriormente, solo vivía al día”.

Según dijo, todo comenzó cuando decidió hacer una pausa radical. “Lo primero que hice fue dejar de escuchar música. Puse pódcast de inversores, me enfoqué en la escuela de electricidad y también en aprender un poquito más de inglés”, aseguró el migrante. Es que, desde su perspectiva, su adicción a las distintas melodías le impedían aprovechar su tiempo de manera productiva. Así, tomo la decisión y cambió el reggaeton y el rock por piezas radiales educativas.

“Y si les digo que dejé de escuchar música es porque desde que salía de la casa me ponía los audífonos y me la pasaba todo el día en eso. No aprovechaba mi tiempo. Iba al trabajo y volvía haciendo eso mismo. Una vez que puse un freno, lo que hice fue escuchar pódcast, entrevistas, prestarle atención a gente que te explica cómo invertir”, agregó el latino en su video de Tiktok.

Su clave para poder comprar todo en EE.UU.

“Fue entonces cuando empecé con Tesla”, reveló. El migrante dijo que las acciones estaban a 140 dólares y decidió comprar. Según su relato, con el tiempo el valor de su inversión comenzó a subir. Primero las acciones se fueron a US$180 y más tarde alcanzaron los US$800. “Invertimos alrededor de US$18.000 y ahora las acciones valen muchísimo más”, compartió en el clip.

Al aprovechar el lanzamiento del Cybertruck, el hombre aseguró que había ordenado dos unidades con parte de la plata que ganó de sus negocios.

El hombre guatemalteco destacó que los cambios en sus prácticas comunes lo llevaron a transformar su situación financiera. “Con el dinero que gané invirtiendo me compré mi primera casa y la segunda también”, afirmó.

Si bien no hay más detalles de la versión del migrante latino, el video rápidamente se hizo viral en TikTok, con lo que acumula 172 mil “Me Gusta”. Algunos usuarios se sintieron inspirados por su historia y otros la tomaron con humor. “Estaba aquí viendo videos, pero creo que ahora me voy a escuchar un pódcast”, bromeó una usuaria. Unas personas más compartieron cómo también habían abandonado la música para educarse mejor y buscar oportunidades de inversión.

El mensaje final del hombre fue claro. Si bien asegura que no se considera un consejero financiero, alentó a otros a buscar nuevas perspectivas y habilidades. “Enfóquense en algo diferente. Aprendan inglés, escuchen pódcast”, recomendó. Su historia resonó tanto en la comunidad de internet, porque este es el sueño de muchos migrantes que residen en Estados Unidos y quieren saber cómo lograrlo.

