Una mujer se quedó sin palabras al descubrir que la casa que había comprado, de más de 200 años de antigüedad, contenía otra construcción, como un tipo de departamento, que fue sellado y que permaneció oculto durante muchos años. Erin, la compradora, documentó su descubrimiento y mostró que debajo de la escalera principal había un pasillo secreto que conducía a una sala casi destruida. Los protagonistas de la noticia no aclararon la locación en la que sucedió el hecho.

Acompañada de dos hombres, la mujer, al parecer originaria de Inglaterra, destapó el acceso de un túnel cubierto con una falsa pared, que estaba debajo de la escalera principal. Al darse cuenta de que había un espacio hueco, a Erin le dio curiosidad y quitó algunas tablas de madera. “Cuando ves a través del hoyo, hay una escalera y una puerta”, se le escucha decir en un clip que compartió en su cuenta @erincloudy.

Una mujer compró una casa antigua y descubrió que había algo oculto en ella @ erincloudy / TikTok

El pasillo, lleno de restos de pintura, telarañas y mucho polvo, llevaba a una puerta que también estaba cerrada con tablas de madera. Asistidos con la iluminación de dos lámparas, las atónitas personas ingresaron, con cierta dificultad, al espacio oculto y trataron de bajar y abrir el acceso secreto. Protegidos con guantes, uno de los hombres se deslizó por debajo de la entrada, arrastrándose en el piso, y notó que había otra puerta cerrada. “¡Esto es tan grande como tu departamento, Oh, Dios mío!”, pronuncian en el clip.

Una casa antigua tenía una construcción que permaneció oculta durante muchos años @erincloudy / TikTok

En su descubrimiento, Erin se dio cuenta de que la escalera era mucho más larga de lo que aparentaba. “Aún más alarmante es que hay una puerta allí, seguro da a la calle”, agregó uno de los hombres que la acompañaron.

En otro clip, se ven tuberías, instalaciones de luz y más puertas recargadas en las paredes. Cuando por fin lograron quitar todos los obstáculos con la ayuda de algunas herramientas de construcción, notaron que debajo de la casa principal había un espacio tenebroso, con todo y chimenea, que lucía descuidado y bastante sucio.

El lugar, que fue pintado de rosa años atrás, tenía ladrillos, marcas de agua y otros materiales. Dentro de su asombro, la mujer compartió una preocupación porque no sabía si era o no dueña de su hallazgo insólito. “Mi departamento es un piso en el sótano; no se mencionó nada debajo de esto, ni verbalmente ni en las escrituras”, contó.

¿Una historia de terror?

La mujer reveló, de acuerdo con The Sun, que investigó con los vecinos sobre la historia de su casa recién comprada, y se enteró de que hace años vivían unas personas que se dedicaban al cultivo de cannabis “pero que fue asaltada y sellada hace unos 10 o 15 años”.

Los videos mantienen a la expectativa a los seguidores de la usuaria, quienes aseguraron que seguirán pendientes del resto de los descubrimientos. Incluso hubo quienes compararon esta experiencia con la película El conjuro. “Voy a seguir la cuenta nada más porque sabemos que esto es el comienzo de una historia paranormal”, escribió una persona entre las reacciones. Sus dos videos en conjunto, publicados hace dos y un día respectivamente, suman ya más de 20 millones de reproducciones.