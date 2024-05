Trabaja cinco horas a la semana en EE.UU. y gana US$160.000 al mes: esta es su fórmula del éxito

Escuchar

Graham Cochrane, de 41 años, perdió dos trabajos en menos de un año durante la recesión de 2008, un obstáculo que aprovechó para darle impulso a sus emprendimientos: una compañía de educación musical y una marca de coaching empresarial. Actualmente, gracias a esos proyectos, el hombre genera alrededor de $160 mil dólares mensuales, trabajando solo cinco horas a la semana. Su historia y las claves que lo llevaron al éxito.

El empresario de la ciudad de Tampa, Florida, hoy brinda charlas TEDx, cuenta con un podcast mundialmente escuchado y asesora a más de 2800 clientes de todo el mundo sobre cómo “crear más dinero y un verdadero significado en sus vidas”. “Todos queremos una vida plena, significativa e impactante. Pero la gran mayoría de nosotros nos sentimos estancados, decepcionados y demasiado agotados para hacer algo al respecto”, indica en su web oficial.

Además de su contenido en línea, Cochrane escribió un libro best seller Instagram @thegrahamcochrane

Cochrane trabajaba a tiempo completo como ingeniero en sonido y productor de bandas independientes, con lo que ganaba solo US$2000 al mes, hasta que en 2009, producto de la crisis de la recesión que inició en EE.UU. y afectó al mundo entero, fue despedido en dos trabajos en menos de un año y llegó a sobrevivir con cupones de alimentos durante 18 meses, según cuenta en su propia autobiografía en su sitio web.

En ese momento decidió darle prioridad a su emprendimiento, The Recording Revolution, un blog de música y un canal de YouTube dedicado a dar asesorías sobre cómo crear canciones de radio, jingles, y todo lo referente a las bandas sonoras. “Durante nueve años entrené a músicos como yo sobre cómo producir música con sonido profesional en un estudio de grabación casero”, sostuvo Cochrane, quien reveló que su negocio factura US$1 millón al año.

El perfil del ingeniero fue creciendo y expandiéndose hacia la creación de contenido y el asesoramiento empresarial. Además de orador en charlas TEDx y autor de best sellers, entre los que se cuenta Cómo recibir pagos por lo que sabes, Cochrane, cuyo canal de YouTube acumula 700 mil suscriptores, es el presentador de The Graham Cochrane Show, un podcast que integra el 0,5% de los más escuchados en todo el mundo, en donde desarrolla alguna de las ideas que lo llevaron al éxito.

Después de perder su trabajo en 2009, Graham Cochrane supo aprovechar sus habilidades para generar ingresos thegrahamcochrane / Instagram

En 2018, lanzó GrahamCochrane.com, una marca con la que ayuda “a las personas a iniciar y hacer crecer su propio negocio de comercio de conocimientos y crear el mismo tipo de vida lucrativa, flexible y satisfactoria” que construyó él mismo. Un proyecto que, según el emprendedor, se ha convertido ahora en una compañía de siete cifras al año que solo requiere unas pocas horas a la semana para funcionar.

“Lo que más me enorgullece de mi negocio no es el dinero que gano, ni siquiera el impacto que llego a tener en el mundo. Más bien es la libertad que me ha brindado para vivir una vida alineada con mis valores, que incluyen mi familia y mi fe”, planteó el hombre, que se dedica a escribir, realizar conferencias magistrales en todo EE.UU. y entrenar a personas de alto desempeño y dueños de negocios exitosos “para ayudarlos a descubrir lo que los hace únicos y aprovecharlo para crear más dinero y tener un verdadero significado en sus vidas”.

Además, destacó que aún puede continuar con su sueño de joven: ser cantante, ya que es vocalista principal voluntario en la iglesia a la que asiste en Tampa.

Los consejos de Graham Cochrane para emprender

Aunque emprender nunca es fácil, Cochrane brindó en una entrevista con CNBC algunos consejos para llegar lejos con un negocio secundario.

Crear un negocio que sea escalable de forma automática: el emprendedor contó que al principio creaba regularmente contenido en línea sobre ingeniería de sonido y producción musical, pero que luego, cuando empezó a notar que su audiencia crecía, empezó a buscar “formas estratégicas de monetizar el contenido que creaba”.

Pensar en un contenido simple: crear contenido sencillo de “cómo hacer” determinadas cosas, y que responda a las preguntas más importantes de su cliente objetivo. En el caso de Cochrane, un ejemplo podría ser: “Cómo construir un estudio de grabación en casa por solo 300 dólares”, algo que consideró que podría tomarle dos horas entre la filmación, edición, la miniatura y la publicación del contenido.

Regalos gratis: ofrecer regalos para migrar al cliente desde la plataforma en la que fue captado hasta su propia lista de correo electrónico. Para el caso del negocio de Cochrane podría ser, por ejemplo, una guía en PDF, una clase magistral en vídeo gratuita o una formación en audio.

Cochrane también crea contenido para sus redes sociales @thegrahamcochrane/Instagram

Mensajes automáticos por correo electrónico: una vez que el cliente descargue su regalo gratuito y acceda a su lista de correo electrónico, se recomienda enviar correos escritos previamente y automatizados que añadan más valor, con por ejemplo conceptos clave que se basan en mis videos de YouTube durante los primeros tres días.

Productos digitales: vender tus conocimientos a través de un producto digital, tales como un curso de vídeo en línea o una comunidad paga, o artículos como libros electrónicos o productos afiliados. Sobre esto, Cochrane aconsejó que todo esto esté automatizado también.

Investigación de mercado: hacer una investigación comparativa en su área de especialización para tener una idea de cuáles son los precios que se suelen ofrecer por este mismo tipo de servicios.

Además, el empresario enfatizó: “Cualquiera que sea el negocio que elijas iniciar, pregúntate: ¿estoy construyendo algo que pueda escalar de manera fácil y económica y que también sea sostenible a largo plazo? Si la respuesta es sí, creo que estás en el camino correcto”.

