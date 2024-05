Sufrió una “decapitación interna” por un accidente en auto en EE.UU. y sobrevivió: esta es su historia

Escuchar

Una noche de septiembre de 2018, una mujer de Carolina del Norte sufrió un accidente de tránsito que la dejó con secuelas físicas permanentes. Se trata de Stephanie Ronan, quien fue embestida por un conductor alcoholizado. Luego de varias horas de cirugías, los médicos lograron atender las dificultades más urgentes, entre ellas una condición que suele ser fatal para la mayoría de las víctimas, una decapitación interna.

“Hace cinco años y medio estuve involucrada en un accidente donde un conductor alcoholizado me chocó y me dejó con una decapitación interna y otros tantos huesos rotos”, recordó Ronan en su cuenta de TikTok. Según comentó en un video reciente, la experiencia sufrida no solo la afectó físicamente, sino que también la llevó convivir diariamente con el trauma.

Ronan contó que “el 29 de septiembre de 2018 era como cualquier otro día, hasta que dio un giro y terminó con sufrimiento”. Esa noche, un conductor en estado de ebriedad chocó a la mujer y le produjo una decapitación interna. “Mientras luchaba por mi vida en el hospital, alguien llamó a casa para avisarle a mi hijo sobre el accidente”, relató.

Los médicos le comentaron a la familia de la víctima todas las heridas y lesiones que ella había sufrido. Tenía rotos una tibia, un tobillo, un pie, varias costillas y un fémur. Presentaba complicaciones en un pulmón y el hígado, y un fuerte golpe en la cabeza le había producido lo que se conoce como decapitación interna.

En qué consiste una decapitación interna, una extraña lesión con el 25% de probabilidad de supervivencia

La decapitación atlanto-occipital se produce cuando el cráneo y la parte superior de la columna se separan, pero la piel alrededor del cuello permanece intacta. Lo que deben hacer los médicos en estos casos para salvar la vida de la víctima es realizar una cirugía para unir nuevamente ambas partes.

“Esta es una lesión rara, donde solamente el 25% de los pacientes sobreviven”, explicó Ronan en su cuenta de TikTok. Durante casi dos meses estuvo en el hospital, entre terapia intensiva y rehabilitación. De aquellos tiempos, recordó que tuvo que utilizar una silla de ruedas eléctrica que le permitía mantener la cabeza erguida. Además, indicó que le quedó un trauma con los vehículos y que, cuando su familia la llevaba de regreso a su casa, “permanecía asustada durante los 45 minutos que duraba el viaje”.

Las consecuencias luego de la decapitación interna: “Convivo con el trauma”

“Cinco años y medio después convivo con el trauma, problemas en los nervios ópticos y una limitada sensibilidad en mi cuello y hombros”, lamentó. También comentó que sufre estrés postraumático y que, “un viaje para comprar víveres es una pesadilla”. “Todo esto es porque un hombre egoísta decidió manejar ebrio”, expresó. El conductor fue declarado culpable y lo sentenciaron a 16 meses de prisión, además de revocarle la licencia de por vida.

Ahora, Stephanie forma parte de la organización Madres contra la conducción en estado de ebriedad (MADD, por sus siglas en inglés). En una columna de opinión en Newsweek, sostuvo que encontró un propósito más grande al compartir su historia y ayudar a otros sobrevivientes. “Hay una gran recompensa por convertir mi dolor en algo que pueda ayudar a otros”, expresó.

