Joe Germanotta, padre de la cantante Lady Gaga, emprendió acciones para solicitar a las autoridades más vigilancia en el refugio de migrantes que colocaron en el Stratford Arms Hotel. Se trata de una residencia de la Academia Estadounidense de Música y Drama (AMDA, por sus siglas en inglés), que se encuentra en Upper West Side, un lujoso vecindario donde el hombre ha vivido por más de tres décadas y tiene un restaurante. Acusó que a todas horas del día hay mujeres que brindan servicios sexuales en las calles, así como otras actividades con las que se dañan los “valores locales”, por lo que cree que debería haber más restricciones.

Todo comenzó hace seis semanas, cuando el gobierno renovó el espacio mencionado inesperadamente para albergar a decenas de extranjeros. De inmediato, estas acciones generaron la molestia de Germanotta, de 66 años, y de otros vecinos del barrio. Fue así que se decidieron a crear la Asociación de la calle West 70th para presionar al Ayuntamiento. “Fue una operación sigilosa. Fueron transportados en autobús en medio de la noche, como cuando los volaron a Westchester, no querían que nadie supiera lo que estaba pasando”, declaró para The New York Post.

Desde su perspectiva, la calidad de vida bajó desde entonces, así que reunió una lista de preocupaciones que tienen los residentes para protestar ante los legisladores, la policía de Nueva York y el servicio para personas sin hogar. “Si hubiera sido así cuando mis hijas (incluida la cantante de “Born This Way”) crecían, no estaría ahora en Nueva York”, dijo para The New York Post.

Entre las arbitrariedades que hay, de acuerdo con el hombre, están las fiestas callejeras que hacen afuera del hotel hasta altas horas de la madrugada, la prostitución, así como bicicletas eléctricas y motocicletas con conductores imprudentes por todos lados. “Ahora hay 500 inmigrantes viviendo en ese lugar. Fue entonces cuando comenzó todo el caos. Lo peor es de noche. El ruido empieza a eso de las 10 hs y se prolonga hasta las 4 hs del día siguiente. Tocan música y compiten con sus motocross y motos por las calles”, afirmó Germanotta.

El hombre y su asociación ya se reunieron con funcionarios de New York City Health + Hospitals Corporation. También buscan una cita con la principal asesora de Adam, Ingrid Lewis-Martin, y el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine. La finalidad es pedirles, por escrito, un plan con metas, fechas y objetivos, que describa cómo se restablecerá el orden en el vecindario.

Ya hubo respuesta para el padre de Lady Gga

Ante las súplicas de los habitantes de Upper West Side, la concejal Gale Brewer organizó la vigilancia policial de la policía de Nueva York las 24 horas del día, los siete días de la semana. También consiguió que se hicieran dos confiscaciones masivas de scooters motorizados no registrados, algo que Germanotta agradeció.

En su opinión, los migrantes son bienvenidos al vecindario, siempre y cuando cumplan con las reglas. “No me importa tenerlos allí. Van a estar durante tres años, ese era el contrato, lo entiendo, pero al menos hay que gestionarlo. Instalen la seguridad adecuada, tengan presencia policial y un código de conducta”, señaló.