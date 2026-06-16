Con doblete de Mbappé, Francia vence 3 a 1 a Senegal en su debut en el Mundial

Con un doblete de un endemoniado Kylian Mbappé, Francia venció 3-1 a Senegal este martes en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Norteamérica 2026.

El astro del Real Madrid superó a Olivier Giroud como artillero histórico de los Bleus con dos dianas (66', 90+6'), la segunda de ellas un golazo de fuera del área, y quedó a dos tantos de igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de las Copas del Mundo.

Bradley Barcola (82') anotó el tanto restante de los bicampeones mundiales en su estreno en el Grupo I en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde los Leones de la Teranga descontaron a través de Ibrahim Mbaye (90+5')