Pritzker respaldó a Newsom ante la avanzada del DOJ de Trump: “Esto debe parar”

El lunes 15 de junio, Gavin Newsom, gobernador de California, publicó un video en el que acusó al presidente Donald Trump de ordenar al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) investigarlo a él y a su esposa. Según sus declaraciones, el propósito es incriminarlo ante la posibilidad de que lance su candidatura para las elecciones de 2028. En respuesta, JB Pritzker, gobernador de Illinois, respaldó a su par demócrata y sostuvo: “Esto debe parar”.

Las declaraciones de Pritzker en defensa de Newsom ante la avanzada del DOJ de Trump

En medio de la controversia generada por el video publicado por Newsom en sus redes sociales, en el que denunció que Trump colocó a él y a su esposa en una lista de objetivos políticos, Pritzker reaccionó con un mensaje en X. Allí, expresó que el “ataque” al líder californiano “representa una peligrosa escalada por parte de Trump”.

JB Pritzker apuntó contra Donald Trump por las presuntas investigaciones sobre Newsom y calificó la medida como "otro nivel de corrupción" Archivo

Luego, el gobernador de Illinois sostuvo que Trump está convirtiendo al Departamento de Justicia en un instrumento contra sus rivales.

“El presidente frecuentemente pide el encarcelamiento de sus enemigos percibidos, pero su estrategia de convertir al Departamento de Justicia en un perro de ataque personal es otro nivel de corrupción”, escribió. Y agregó: “Esto debe parar”.

La denuncia de Newsom contra Trump por las investigaciones del DOJ

La controversia comenzó el lunes 15 de junio cuando Newsom dio detalles de una supuesta pesquisa especial. “Él ha ordenado a su Departamento de Justicia que nos investigue. No han encontrado un crimen: simplemente están tratando de encontrar uno”, indicó.

En esa línea, señaló luego que la orden no fue emitida por “tuits maliciosos”, sino que se basa en su posible postulación para las elecciones de 2028. “Él odia que lo critique de manera constante. Simplemente es el Presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos”, comentó.

La acusación de Newsom contra Trump por la investigación del DOJ

Para concluir, Newsom expresó que él y su esposa no tienen “nada que esconder” e hizo un desafío: “Señor Presidente, venga por mí. No voy a irme a ningún lado. El país está observando”.

En el video, el gobernador se refirió a la indagación sobre su esposa. “Si no puede intimidarme, irá tras la madre de mis hijos. Donald Trump eligió el objetivo equivocado. No tenemos nada que ocultar”, reafirmó.

Investigación de Trump sobre Newsom: qué se confirmó

Una fuente familiarizada con el caso dijo a Associated Press que existen múltiples indagaciones federales sobre personas cercanas al mandatario estatal, incluida una que involucra los impuestos de su esposa. Sin embargo, aclaró que el liderazgo político en Washington no participó en la decisión de iniciarlas.

Por su parte, una fuente separada citada por CNN indicó que no hay una investigación que apunte directamente a Newsom. El Departamento de Justicia no emitió ninguna declaración pública.

Newsom sostuvo que la presunta investigación ordenada por Trump se debe a su posible candidatura para las elecciones de 2028 AP

A su vez, la oficina de Newsom informó que agentes federales se comunicaron con personas y organizaciones vinculadas tanto al gobernador como a su esposa. Añadió también que se emitieron citaciones para obtener registros y se llevaron a cabo entrevistas relacionadas con años de actividad personal y profesional.

En cuanto a su candidatura para las elecciones de 2028, el dirigente californiano evitó pronunciarse públicamente en 2025. No obstante, a finales de octubre, en medio de los rumores por sus próximos pasos de cara a un año electoral, admitió en una entrevista con CBS News Sunday Morning que analizará la postulación.

Al ser consultado sobre si “consideraría seriamente” lanzar su candidatura una vez que terminen las elecciones de medio término en 2026, respondió: “Sí. Si te dijera que no, estaría mintiendo. Solo estaría mintiendo. Y no puedo hacerlo”.

Pese a estas declaraciones, el gobernador aún no confirmó oficialmente un plan detallado para lo que hará después de enero de 2027, cuando deje el cargo que ocupa actualmente por el límite de mandatos.