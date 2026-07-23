Con doblete de Suárez, Miami amarga el debut de Lewandowski en la MLS

El polaco Robert Lewandowski se estrenó este miércoles en la MLS con el Chicago Fire en una derrota 3-2 de visita ante el Inter Miami, liderado por el uruguayo Luis Suárez, que anotó un doblete.

El Pistolero salió vencedor de este duelo entre dos de los mejores artilleros del siglo frente a Lewandowski, que no pesó en el partido hasta su sustitución en el minuto 63.

Suárez asumió el liderato ofensivo del Inter ante la ausencia por descanso de Lionel Messi en el regreso a la acción de Miami después del parón de la MLS por el Mundial de Norteamérica 2026.

El mediocampista brasileño Casemiro, nuevo fichaje del Inter, siguió el juego desde un palco del Nu Stadium acompañado del dueño principal de la franquicia, Jorge Mas.

Luis Suárez convirtió su primera diana de penal en el minuto 27 después de que el arquero del Inter, el argentino Rocco Ríos Novo, abriera el marcador marcando en propia puerta en el 18.

El defensa Ian Fray envió un pase al área pequeña aparentemente inofensivo para Ríos Novo, pero el portero falló al intentar abrir juego a la otra banda y la pelota entró en su propio arco.

Suárez acabó de reparar el error de su compañero al poner a Miami por delante 2-1 en el minuto 51, tras una gran asistencia de tacón del mexicano-argentino Germán Berterame.

Pese al marcador en contra, el técnico Gregg Berhalter decidió terminar con el discreto debut de Lewandowski, que sólo efectuó un disparo bajo el fuerte calor y humedad de la noche de Miami.

Los visitantes igualaron en el 67 cuando el sudafricano Puso Dithejane anotó de disparo a la media vuelta en una acción en que la zaga local se mostró excesivamente pasiva.

El inesperado salvador del Inter fue el joven Preston Plambeck, formado en las categorías inferiores, que se estrenó como goleador convirtiendo el 3-2 definitivo en el minuto 87.

El mediocampista, de 20 años, remachó de volea un despeje del arquero Chris Brady a disparo de Suárez.

Con esta victoria el Inter suma 34 puntos en 16 jornadas y pone presión al líder de la Conferencia Este, Nashville, que tiene 36 unidades y un juego menos.

Además de Lewandowski, esta fecha de 15 partidos también vivía otro de los grandes debuts de esta temporada en la MLS, el del francés Antoine Griezmann, que partía como titular en la visita del Orlando City al San Jose Earthquakes.