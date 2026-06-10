Con dudas en su once, Koeman esquiva el debate del clima en el Mundial

El seleccionador de Países Bajos, Ronald Koeman, tiene preocupaciones mucho mayores que el impacto del clima en el Mundial 2026, comenzando por las dudas físicas alrededor de su arquero Bart Verbruggen y en especial de su estrella ofensiva, Memphis Depay.

Verbruggen, portero del Brighton, no participó este miércoles en la primera práctica neerlandesa en su centro de operaciones en Kansas City.

El portero es tratado de un duro golpe en la cadera sufrido en un amistoso el lunes ante Uzbekistán, por el que tuvo que ser sustituido.

Ante la prensa, Koeman confió en que Verbruggen esté listo para defender el arco en el debut en el Grupo F, el domingo, ante Japón en Dallas.

"Tendremos que esperar, pero creemos que podrá estar listo para el partido del domingo. No obstante, hay que ir día a día", advirtió.

Respecto a Depay, uno de los líderes del plantel, Koeman recalcó la necesidad de tenerlo al máximo nivel en el torneo después de su inactividad de dos meses por una lesión en un muslo.

"Sabemos que Memphis ha tenido algunas lesiones y no ha jugado en las últimas semanas, pero ya está de vuelta y cada día está más cerca de recuperar su forma física", afirmó el técnico.

"Es el máximo goleador de nuestro país y lo necesitamos si queremos hacerlo bien en este torneo", recalcó. "Necesitamos a todos los jugadores, pero, por supuesto, necesitamos a Memphis Depay".

"Estamos preparando a Memphis para que esté listo y al 100% y veremos día a día qué decisión tomamos al respecto", agregó.

El ex punta del Barcelona, de 32 años y máximo goleador histórico de la Naranja con 55 tantos, regresó a la competición con el Corinthians a finales de mayo y sus cifras de esta temporada son muy discretas, con un solo gol desde enero.

- "Tenemos que hablar de fútbol" -

Koeman, que debutará en una Copa del Mundo como entrenador, recurrió al prestigio neerlandés para encarar con seguridad el peligroso estreno ante Japón.

"Han demostrado que son un equipo fuerte... Pero creemos en nosotros mismos. Respetamos a Japón, pero somos Países Bajos", subrayó el ex jugador y entrenador del Barcelona, que no quiso adentrarse en el debate sobre las desafiantes condiciones climáticas del torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Este miércoles, su equipo realizó un leve entrenamiento frente a 1000 aficionados bajo un potente sol en Riverside, a las afueras de Kansas City.

"Sabemos que en Kansas hace calor, pero no vamos a hablar mucho más de la temperatura ni de lo difícil que será", advirtió. "Haremos todo lo posible para preparar a los jugadores de la mejor manera y tendremos que adaptarnos a eso. Y nada más".

"No vamos a hablar mucho más de temperaturas. Tenemos que hablar de fútbol para estar listos para el primer partido de este domingo", afirmó.

"Las condiciones serán las mismas para todos los equipos. Hay que adaptarse rápidamente", coincidió a su lado el defensa Virgil van Dijk.

"Solo espero que todos los campos estén tan bien como hoy en el entrenamiento. Porque creo que eso fue un motivo de preocupación el año pasado con el Mundial de Clubes", agregó el zaguero del Liverpool.