Con goleada, Columbus extiende la serie ante Cincinnati en los playoffs de MLS

Columbus Crew se impuso este domingo 4-0 sobre FC Cincinnati con gol del argentino Andrés Herrera incluido, y extiende la serie por la primera ronda de los playoffs de la MLS a un tercer y decisivo encuentro.

La serie del derbi de Ohio había tenido un inicio prometedor para "Cincy", con una victoria 1-0 en el primer partido, pero todo cambió el domingo en un encuentro que se definió en un tramo de ocho minutos.

"Gracias a todos los aficionados que vinieron hoy", dijo el arquero Patrick Shulte. "El ambiente fue eléctrico, los esperamos en Cincy".

Al minuto 33, Maximilian Arfsten aprovechó una habilitación del uruguayo Diego Rossi para marcar el primer gol del cotejo. Cinco minutos más tarde Yuya Kubo salió expulsado por roja directa y al minuto 41, Dylan Chambost, aumentó la cuenta para el cuadro aurinegro.

Arsften, de 24 años, anotó su tercer gol en playoffs en un momento clave, al romper el empate de un partido muy cerrado en el inicio.

Pese a encontrarse abajo en el marcador y a una victoria de asegurar el pase a las semifinales de conferencia, Cincinnati no mostró argumentos suficientes para meterse en el partido en el complemento.

El argentino Andrés Herrera anotó al minuto 65 el gol de la tranquilidad en un partido que ya parecía definido, mientras que el canadiense Jacen Russell-Rowe decretó el 4-0 definitivo.

La victoria le permite a Columbus extender la carrera del estelar estadounidense, Darlington Nagbe, quien anunció su retiro del fútbol profesional al finalizar la temporada.

El Crew se mantiene en la pelea por su tercera aparición desde el 2020 en la gran final de MLS.

Todo se definirá en el TQL Stadium (Cincinnati) el próximo sábado.

La recompensa será enfrentar en semifinales de la Conferencia Este al ganador del duelo entre el Inter Miami de Lionel Messi y Nashville SC, que también se definirá el próximo fin de semana.

