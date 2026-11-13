Cómo una pelea en un edificio de lujo terminó en tragedia en Washington: moho, “guerra psicológica” y un manifiesto

WASHINGTON.– Meses antes de protagonizar un tiroteo en Washington que dejó un muerto y cuatro heridos, Matt Lambert, un exmédico de emergencias de 55 años que se había convertido en ejecutivo tecnológico del sector de la salud, le había contado a un periodista cómo una prolongada disputa judicial por su departamento de lujo estaba consumiendo sus ahorros y afectando cada aspecto de su vida.

El jueves, poco antes de las 8 hora local, Lambert mató a tiros a James Stuart, administrador del edificio Metropole, en un gimnasio Vida Fitness ubicado en la planta baja del complejo residencial, en el barrio de Logan Circle de la capital norteamericana.

Según la policía de Washington, después disparó contra otras cuatro personas en las inmediaciones, se atrincheró en su departamento y finalmente se suicidó. Una de las víctimas permanecía en estado crítico y las otras tres habían sufrido heridas que no ponían en riesgo sus vidas.

Varias personas esperan tras ser evacuadas de un edificio de departamentos después del tiroteo CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La tragedia puso el foco sobre un enfrentamiento que llevaba más de un año entre Lambert, la asociación de propietarios del edificio, su administrador y la empresa EJF Real Estate Services.

En una serie de entrevistas realizadas entre noviembre y diciembre de 2025, el periodista Michael Brice-Saddler, había conversado con Lambert sobre el conflicto cuando todavía trabajaba para The Washington Post. Incluso visitó dos veces su penthouse, que había quedado prácticamente desmantelado por problemas de humedad y moho.

La investigación quedó inconclusa cuando Brice-Saddler fue despedido de The Washington Post a principios de 2026. Después del tiroteo de este jueves, recuperó aquellas entrevistas para contar la historia en el medio donde trabaja ahora, de The Washington Sun.

En las entrevistas, Lambert describió la disputa como una “guerra psicológica” que había alterado profundamente su vida cotidiana. “Afectó todos los aspectos de mi vida: mi sueño, mis hábitos alimenticios”, le dijo en diciembre. “Siempre me enorgullecí de mi resiliencia y me sorprendió cuánto se vio afectada”.

El despliegue policial tras el tiroteo en Logan Circle Tom Brenner - FR117851 AP

El periodista aclaró que Lambert nunca dio señales durante las entrevistas de que pudiera recurrir a la violencia, aunque utilizaba con frecuencia un lenguaje intenso y combativo.

Un departamento de lujo convertido en una pesadilla

Lambert había comprado su penthouse en 2016 por 1,1 millones de dólares y planeaba venderlo para mudarse a Nueva York. Sin embargo, según su relato, los problemas comenzaron durante una renovación de la fachada del edificio, realizada entre abril de 2023 y agosto de 2024.

Mientras avanzaban las obras, el agua empezó a filtrarse por las ventanas durante las tormentas. Cuando terminaron los trabajos en su sector, aparecieron grietas, pintura desprendida y moho en las paredes.

Lambert aseguró que contrató especialistas independientes para documentar los daños, pero que la administración rechazó sus reclamos. Según contó, cuando su abogado le preguntó a Stuart si podía oler el moho, el administrador respondió que el departamento “olía a colonia”, abandonó la reunión y derivó el asunto a los abogados del edificio.

En noviembre de 2024, Lambert pagó 12.000 dólares de su bolsillo para retirar revestimientos y dejar expuestas las estructuras metálicas y los pisos, lo que, según afirmó, permitió descubrir grandes extensiones de moho negro.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, habló tras el tiroteo ANDREW LEYDEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los ingenieros del edificio atribuyeron la humedad a sus electrodomésticos. Para intentar demostrar lo contrario, Lambert pasó seis meses sin utilizar la ducha, la calefacción ni la secadora. Se bañaba en el gimnasio Vida Fitness, ubicado en la planta baja del complejo de departamentos (donde ocurrió el tiroteo) y calentaba el departamento únicamente con un hogar.

En marzo de 2025 presentó una demanda contra la asociación de propietarios por presunta negligencia, incumplimiento de deberes fiduciarios y molestias derivadas de las obras y la falta de reparaciones.

La asociación negó su responsabilidad, aunque no consiguió que la Justicia desestimara la causa. Según Lambert, los abogados de la defensa posteriormente atribuyeron las filtraciones a la humedad generada por los conductos de las secadoras industriales del gimnasio, lo que provocó una nueva demora de 90 días en el proceso.

Para diciembre de 2025, el exmédico calculaba que había gastado cerca de 200.000 dólares en abogados e ingenieros, financiados en parte con préstamos contra sus ahorros jubilatorios. Vivía prácticamente sin muebles, con apenas un sofá y un escritorio.

Una obsesión que fue creciendo

El conflicto terminó por ocupar buena parte de la vida de Lambert. En su departamento había instalado una pizarra donde registraba una cronología de los desacuerdos con la administración. También creó una cuenta anónima en X, llamada Of Mice and Mold, desde la que criticaba a Stuart y a la administración.

Pegaba volantes en postes y tachos de basura del barrio y organizaba visitas a su departamento desmantelado para mostrarles a sus vecinos los informes de ingeniería.

“Los años de secundaria nunca terminan. Michael, estamos atrapados en la secundaria”, le dijo al periodista. “Y sería gracioso si no hubiera una inversión importante en juego y si no estuviera gastando tanto dinero que ahorré durante toda mi vida para mi jubilación. Lo estoy gastando ahora, sin que se vea un final. Me volví cada vez más agresivo en mis mensajes, no solo dentro del edificio, sino también en esa cuenta de Twitter”.

En una entrevista, Lambert había hecho referencias a Luigi Mangione Steven Hirsch - Pool New York Post

En otra conversación, Lambert comparó la estrategia legal de la administración con la expresión asociada a Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare en 2024.

“¿Cómo le decía? Demorar, negar, defender... ¿las tres de Luigi?”, comentó.

La mañana del jueves, la cuenta Of Mice and Mold publicó un mensaje que decía: “Mi manifiesto es un informe de ingeniería”, acompañado por capturas de documentos sobre los problemas de filtraciones en el edificio.

Durante una visita en diciembre, Lambert también le mostró al periodista un ejemplar de El arte de la guerra, de Sun Tzu, que tenía en su departamento.

“Paso por todas las emociones todos los días con esto. ¿Sigo luchando? ¿Dejo de luchar?”, relató. “Y El arte de la guerra habla de que la batalla se gana antes de que se libre. Dice que si vas a comprometerte, no lo hagas a medias, comprometete por completo”.

Lambert explicaba que parte de su determinación provenía de su situación personal: era soltero y no tenía hijos.

“Están tratando de hacer que abandone. Están tratando de llevarme a la quiebra”, afirmó sobre la disputa judicial. “Si salgo de esto y no consigo un resultado satisfactorio, no voy a tener mucho dinero, pero puedo vivir con eso mejor que si me rindiera. No tienen mi permiso para tratarme de esta manera”.

La última conversación y un detalle inquietante

Lambert había crecido en la región de los Apalaches, criado por una madre soltera que murió de cáncer durante su primer año en la facultad de Medicina de la Universidad Marshall. Trabajó durante dos décadas como médico de emergencias antes de dedicarse a la tecnología sanitaria.

Se mudó a Washington alrededor de 2010 y ocupó cargos directivos en sistemas hospitalarios de Seattle y Nueva York, además de trabajar de manera remota para una empresa de datos de salud con sede en Los Ángeles.

Durante una de las visitas del periodista a su departamento, otro residente que también esperaba reparaciones por filtraciones se quejó de que la administración nunca respondía sus llamadas.

“Nunca recibís una llamada de James”, comentó el vecino.

Lambert intervino inmediatamente. Conocía, dijo, la rutina diaria del administrador en el gimnasio ubicado debajo del edificio. “Si querés ver al administrador del edificio, viene al gimnasio alrededor de las 8”, respondió.

Meses después, Stuart murió baleado precisamente en ese gimnasio, poco antes de las ocho.

El periodista aclaró que, como su investigación original nunca llegó a completarse, no había podido presentar las acusaciones de Lambert a Stuart ni a EJF Real Estate Services para obtener sus versiones. The Washington Sun tampoco logró contactar a la administración el jueves.

La disputa que Lambert había descrito como una batalla económica y psicológica terminó así en un episodio de violencia que dejó una persona asesinada, cuatro heridas y al propio exmédico muerto.