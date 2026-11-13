Terremoto político en el gobierno de Trump tras la caída del CEO de Nvidia: internas, presiones y un funcionario en la mira

WASHINGTON.- La onda expansiva de la estruendosa renuncia de Jensen Huang como CEO de Nvidia, el gigante tecnológico norteamericano con un rol crucial para la industria de la inteligencia artificial (IA), generó un terremoto político interno en la administración de Donald Trump, incómodo ante el escándalo del ejecutivo caído en desgracia por un presunto espionaje chino, y puso en la cuerda floja a un alto funcionario de la Casa Blanca.

Mientras el presidente norteamericano volvió anoche a respaldar a Huang horas después de que su aliado tecnológico dimitiera en medio de los escándalos relacionados con sus relaciones extramatrimoniales, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, apuntó en forma directa contra el Departamento de Comercio que lidera Howard Lutnick por la exportación de chips de IA de Nvidia a China, uno de los ejes centrales de una crisis que adquirió ribetes globales.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent blames Commerce Secretary Howard Lutnick over Nvidia chip mess: "Treasury, War, USTR and State were in favor of putting Megaspeed on the entity list for months." pic.twitter.com/0BTlHymwUY — CNBC (@CNBC) November 13, 2026

La reprimenda pública de Bessent, que elevó la presión sobre Lutnick en pleno debate en el gobierno sobre si debería ser destituido, se centró en que el funcionario no restringió la venta de chips a Megaspeed, uno de los principales clientes de Nvidia en Asia que está en el centro del escándalo de posible espionaje que involucra a Huang por su relación con una alta ejecutiva de esa empresa con sede en Singapur.

“Durante meses el Tesoro, el Departamento de Guerra, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos [USTR] y el Departamento de Estado estuvieron coordinados y a favor de incluir a Megaspeed en la lista [de entidades bajo control de exportaciones], pero Comercio tiene la última palabra. Tendrás que preguntarles a ellos sobre sus procesos internos”, disparó Bessent en diálogo con la cadena CNBC.

Donald Trump y Jensen Huang, durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial, en septiembre pasado KENT NISHIMURA - AFP

Esta fue la primera vez que Bessent, un influyente funcionario del círculo de Trump, critica públicamente a la agencia dirigida por Lutnick. El jueves pasado, el secretario del Tesoro lo había confrontado en privado, según un exfuncionario que habló bajo condición de anonimato con The Washington Post.

El Departamento de Comercio es el organismo encargado de gestionar las exportaciones de tecnologías norteamericanas sensibles, como es el caso de Nvidia, que controla cerca del 90% del mercado de los chips informáticos utilizados en los grandes proyectos de IA.

Megaspeed estaba bajo una investigación que intentaba determinar si desviaba chips de última generación de Nvidia hacia empresas chinas, lo que infringiría las restricciones de exportación de Estados Unidos en medio de la pulseada que mantiene con el régimen de Xi Jinping por la predominancia global en la industria de la IA.

Jensen Huang, el ex director ejecutivo de Nvidia que quedó en el centro de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales. ERIC LEE - NYTNS

En los últimos dos años, Megaspeed concretó compras de chips de Nvidia por más de 4800 millones de dólares.

De acuerdo con Reuters, que citó a dos personas al tanto del asunto, altos funcionarios de la Casa Blanca debaten si Lutnick debería ser destituido en medio del escándalo que desató la renuncia de Huang y una creciente presión bipartidista en el Capitolio para que dé explicaciones.

Previamente, otro funcionario de la administración citado por la agencia había afirmado que Trump “mantiene plena confianza en el secretario y en su capacidad para desempeñar el cargo”. Lutnick es amigo cercano y aliado de larga data del líder republicano a quien conoció hace más de 30 años.

En el Congreso

El jueves, Lutnick aceptó “voluntariamente” el pedido del presidente del Comité Bancario del Senado, el republicano Tim Scott (Carolina del Sur), que mediante una carta le solicitó formalmente que comparezca en la cámara el próximo 10 de diciembre para responder sobre las preocupaciones de seguridad nacional vinculadas con las exportaciones de chips avanzados de Nvidia.

El reclamo de Scott incluyó a una solicitud de comparecencia a Huang, y le dio plazo hasta este viernes a las 20 (hora de Washington) para que acepte la convocatoria a una comparecencia pública el 3 de diciembre.

Recent reports raise serious concerns about our national security and the protection of sensitive U.S. technology.



I am requesting that NVIDIA CEO Jensen Huang and Commerce Secretary Howard Lutnick testify before the Senate Banking Committee.



The American people deserve… pic.twitter.com/Xu1kiNzkhW — Senator Tim Scott (@SenatorTimScott) November 13, 2026

“Los informes recientes plantean graves preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de tecnologías sensibles de Estados Unidos. Solicito que Huang y Lutnick comparezcan ante el Comité Bancario del Senado. El pueblo estadounidense merece respuestas”, señaló el senador en la misiva, en la que resaltó que el testimonio del funcionario “será esencial” para la supervisión del control de las exportaciones de chips.

“Lutnick decepcionó al pueblo estadounidense, poniendo en riesgo nuestra seguridad nacional al permitir que Megaspeed acceda a chips de IA avanzados. Tiene mucho que responder”, advirtió el senador demócrata Chris Coons (Delaware), quien junto a la senadora Elizabeth Warren solicitó a la administración Trump que preserve todos los documentos relacionados a esas exportaciones de Nvidia.

Howard Lutnick let the American people down, putting our national security at risk by allowing this company, Megaspeed, to access advanced AI chips. Lutnick has a lot to answer to. — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) November 13, 2026

Huang -cuya abrupta renuncia generó un fuerte impacto en los mercados financieros globales- también fue citado para comparecer ante las comisiones de Asuntos Exteriores, Inteligencia y sobre China de la Cámara de Representantes.

“La falta de cooperación con esta solicitud hará que la Comisión de Asuntos Exteriores emita una citación para obligarlo a testificar en el formato que elija la comisión”, advirtieron en la nota.

La posición de Trump

El ejecutivo de origen taiwanés, cofundador de la empresa que se convirtió en la principal proveedora mundial de chips de IA, renunció el jueves luego de que reconociera una relación extramatrimonial con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed sospechada de ser espía china, y que se revelara que también le fue infiel a su esposa con una ejecutiva de Nvidia -Kimberly Powell- que estaba bajo su supervisión directa.

Alice Huang, junto a Jensen Huang, ahora ex CEO de Nvidia.

La caída en desgracia de Huang dejó en una posición incómoda a Trump, que tenía como aliado al magnate tecnológico ante la predominancia en el mercado de chips que encumbró a Nvidia (es una de las empresas cotizadas más valiosas del mundo).

El jueves por la noche, Trump contó que había recibido una llamada de Huang el día previo, tras su renuncia, y volvió a expresarle su apoyo. “Es un tremendo talento. Lo que ha hecho es increíble. Nvidia es algo fuera de serie”, evaluó.

Trump on Jensen Huang:



I know him pretty well. I always thought of him as a fine man. I spoke to him yesterday.



He's going through hell. What he feels most badly about is his wife and family.



That's what he told me. He called me, and he said, "What I've done to my wife and… pic.twitter.com/t5X7tPbgHO — Clash Report (@clashreport) November 13, 2026

“Está atravesando un infierno. Lo que más le duele es lo que está pasando con su esposa y su familia”, señaló el mandatario en una entrevista con Stephen Smith para el podcast Straight Shooter. “Eso fue lo que me contó”, agregó Trump, quien tuvo la compañía del ejecutivo durante su viaje oficial a China en mayo pasado.

Al ser consultado sobre si Huang debería haber renunciado por el escándalo, Trump suspiró y respondió: “Bueno, lo fundamental es: ¿era la mujer una espía? Y no sé si eso se ha determinado ya, pero si la mujer era una espía, sí. Si la mujer no era una espía, tal vez la situación sería distinta".

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aclaró que el Departamento de Justicia aún no llegó a una conclusión sobre si Alice Huang era una espía china, y señaló la investigación del FBI continúa.

En tanto, según reveló The New York Times, durante una comunicación, Trump instó a Huang a resistir las presiones para dejar la conducción de Nvidia, incluso mientras se intensificaban las sospechas de que Alice Huang tenía vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

Después de la renuncia de Huang, Reuters informó además de una segunda relación del ejecutivo con otra empleada de Nvidia, cuya identidad no fue revelada.