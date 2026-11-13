José Palma, salvadoreño con TPS y defensor de migrantes: “La gente ya pierde sus empleos y su permiso de conducir”

El pasado 9 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que, hasta que se haga un anuncio oficial, los salvadoreños con el Estatus de Protección Temporal (TPS) mantienen sus protecciones. En ese contexto, José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, solicitó un comunicado oficial por parte de las autoridades.

La incertidumbre de los salvadoreños tras la suspensión del TPS

De acuerdo con Palma, a dos meses del escueto anuncio de las agencias migratorias sobre el estatus actual del TPS, se desconoce qué sucederá con el beneficio, lo que genera incertidumbre en alrededor 200 mil salvadoreños afectados por la situación.

José Palma asegura que la incertidumbre del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es angustiante para los beneficiarios Instagram/@soynubiacastillo

“Quienes reciben el TPS no pueden dormir tranquilos por las consecuencias de esta confusión. En muchos estados, la gente ya pierde sus empleos y su permiso de conducir, y muy pronto, algunos podrían empezar a perder sus hogares”, señaló Palma en un comunicado de prensa.

De este modo, el salvadoreño aseguró que el fin del TPS ha sido “desastroso” para migrantes de diferentes nacionalidades como El Salvador o Venezuela, y solicitó claridad sobre las protecciones, su duración y lo que sucedería después.

Las protestas por parte de salvadoreños finalmente dio sus frutos Archivo

“El ataque contra el TPS ha puesto en riesgo a millones de personas y ha separado a innumerables familias que deberían estar juntas aquí en Estados Unidos”, dijo el defensor de los derechos de migrantes.

“Vamos a continuar en la lucha por los derechos y el trato humano que merecen las personas de todos los países con este beneficio”, agregó.

El estatus actual del TPS para los salvadoreños

Horas antes de la suspensión del beneficio para los salvadoreños, la administración Trump pausó la normativa. Según Politico, la orden para detener la publicación provino de la Casa Blanca justo antes de la fecha límite fijada para el 9 de septiembre de 2026.

La orden de detener la publicación provino de la Casa Blanca justo antes de la fecha límite fijada para el 9 de septiembre de 2026 Imagen creada con IA

Previo a la decisión, el memorando de terminación ya se encontraba en el escritorio del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, mientras que los avisos destinados a los beneficiarios estaban listos para enviarse a imprenta y publicarse en el Registro Federal.

“Por parte del DHS, todo estaba hecho y listo. El secretario no tenía ninguna razón para retenerlo a menos que la Casa Blanca se lo ordenara”, dijo un funcionario en diálogo con The New Yorker.

Por qué la Casa Blanca suspendió la pausa del TPS para los salvadoreños

La medida partió de una combinación de presiones económicas y gestiones diplomáticas. Según un estudio realizado por la organización FWD.us, más de 152 mil salvadoreños forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Las industrias más afectadas incluyen:

Construcción: entre 36.000 y 36.900 trabajadores

entre 36.000 y 36.900 trabajadores Mantenimiento de edificios y jardines : cerca de 32.000 trabajadores.

: cerca de 32.000 trabajadores. Transporte : entre 23.000 personas

: entre 23.000 personas Manufactura : cerca de 18.000 trabajadores

: cerca de 18.000 trabajadores Servicios de alimentación: entre 12.000 personas

“Andar por ahí despidiendo a gente que trabaja no resuelve nada, y no mejora los precios ni la inflación”, aseguró Matt Barreto, quien realizó encuestas para la campaña de la exvicepresidenta Kamala Harris en 2024.