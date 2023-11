escuchar

Ron DeSantis, gobernador de Florida y uno de los precandidatos por el Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del año que viene, se enfrenta a un escenario adverso. Desde hace meses, las encuestas no están a su favor y la prensa tampoco publica información que le permita posicionar su campaña con fuerza. Pero no todo son malas noticias para el político de 45 años. Cuando se trata de dinero, es ávido y ágil en conseguirlo.

Cuando el republicano se postuló con éxito para la reelección en Florida en 2022, logró recaudar la sorprendente cifra de casi 211 millones de dólares para su comité político estatal y estableció un récord en lo que a colectas de este tipo se refiere.

Pero esa no fue la única vez que DeSantis recaudó grandes sumas de dinero. De acuerdo con Follow the Money, una organización no partidista, independiente y sin fines de lucro, y uno de los principales grupos de investigación en Estados Unidos que se encarga de rastrear el dinero en la política de ese país, recopiló datos acerca de los ingresos en las campañas del gobernador desde que se postuló por primera vez como congresista en la Cámara de Representantes en Washington, hace más de una década.

En su última campaña para la reelección de la gobernación de Florida, Ron DeSantis recaudó casi 211 millones de dólares Follow the Money

Pero ahora, el republicano tiene la atención puesta en ser el próximo en ocupar la Casa Blanca. Eso si logra vencer en las elecciones primarias del Grand Old Party a Donald Trump, el precandidato favorito del partido por el momento y que no asistió a ninguno de los debates hasta el momento.

En Florida, no existen restricciones en cuanto al monto de las donaciones a los comités políticos estatales. Si bien en una carrera presidencial una persona puede donar directamente hasta 3300 dólares a un candidato, puede hacerlo de forma ilimitada a un comité de gastos independiente, conocidos comúnmente como súper PACs, que apoyan a un candidato.

Ron DeSantis es uno de los precandidatos por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 MANDEL NGAN - AFP

El gobernador de Florida aprovechó esta oportunidad para recaudar la mayor cantidad posible de fondos, según consignó Mother Jones, un medio opositor al republicano. En la jugosa y millonaria lista, hay empresarios acaudalados y políticos con campañas fallidas que decidieron darle el dinero a quien consideran será el próximo presidente de Estados Unidos.

A continuación, se ofrece un listado de los principales donantes de fondos a la campaña de DeSantis, con miras a residenciarse en Washington a partir de 2025.

Asociación de Gobernadores Republicanos , 21 millones de dólares.

, 21 millones de dólares. Robert Bigelow , magnate hotelero aficionado a probar que existe la vida extraterrestre, diez millones de dólares.

, magnate hotelero aficionado a probar que existe la vida extraterrestre, diez millones de dólares. Ken Griffin , director ejecutivo del fondo de cobertura multinacional Citadel, cinco millones de dólares.

, director ejecutivo del fondo de cobertura multinacional Citadel, cinco millones de dólares. Walter Buckley Jr., cofundador de un fondo de capital de riesgo que hizo una fortuna durante el explosivo crecimiento de las empresas relacionadas con internet, 1,25 millones de dólares.

Pese a que actualmente no goza de mucha popularidad en las encuestas, Ron DeSantis avanza en su campaña como precandidato republicano @rondesantis/Instagram

Paul Tudor Jones II , un multimillonario de fondos de cobertura que en oportunidades anteriores apoyó la campaña de políticos demócratas como la de Barack Obama, un millón de dólares.

, un multimillonario de fondos de cobertura que en oportunidades anteriores apoyó la campaña de políticos demócratas como la de Barack Obama, un millón de dólares. Bruce Rauner , exgobernador republicano de Illinois y que actualmente vive en un exclusivo barrio cerrado en Key Largo, Florida, 960 mil dólares.

, exgobernador republicano de Illinois y que actualmente vive en un exclusivo barrio cerrado en Key Largo, Florida, 960 mil dólares. Richard Uihlein , el millonario cofundador de la empresa naviera Uline, 700 mil dólares.

, el millonario cofundador de la empresa naviera Uline, 700 mil dólares. Elizabeth Uihlein, esposa de Richard y cofundadora de Uline, medio millón de dólares.

Charles Johnson , socio principal de los Gigantes de San Francisco, 594.919 dólares.

, socio principal de los Gigantes de San Francisco, 594.919 dólares. Edward DeBartolo Jr. , empresario conocido por haber sido propietario del equipo de fútbol americano San Francisco 49ers, 522 mil dólares.

, empresario conocido por haber sido propietario del equipo de fútbol americano San Francisco 49ers, 522 mil dólares. Bernie Marcus, cofundador de Home Depot, medio millón de dólares.

LA NACION