No es la primera vez que Ron DeSantis se pronuncia en contra de China y del enriquecimiento de ese país a costa del detrimento de los estadounidenses. Luego de que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reencontraran por primera vez en más de un año en California, el gobernador de Florida no dudó en dar su opinión al respecto, pero no mencionó que su campaña habría recibido fondos de una compañía respaldada por Pekín.

Su rechazo a China es uno de los pilares de su campaña como precandidato presidencial por el Partido Republicano. Si bien se mantiene bajo en las encuestas, el político no deja de insistir y ya se presentó en los tres debates republicanos, donde manifiesta los avances que el estado ha conseguido desde que fue nombrado gobernador del estado por primera vez, así como su reelección en noviembre del año pasado.

Y es precisamente en lo que se refiere a Florida que DeSantis ha intentado detener el “avance” de China en Estados Unidos. Hace varios meses firmó un proyecto de ley que restringe la compra de lotes de terreno a las empresas y ciudadanos originarios del país asiático en el estado. Además, suspendió las becas estatales para varias escuelas por supuestos vínculos con China.

Ron DeSantis es uno de los precandidatos por el Partido Republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 MANDEL NGAN - AFP

“El Partido Comunista Chino no es bienvenido en Florida”, sostuvo DeSantis a fines de septiembre. Asimismo, cuando asumió como gobernador, ordenó el bloqueo de acceso a TikTok en servidores y dispositivos de instituciones educativas.

No obstante, tal parece que el político podría tener algún vínculo con China que pasaría desapercibido a simple vista. Según consignó The Miami Herald, en agosto, el gobernador aceptó un cheque por más de 11.000 dólares de la empresa de refrigerantes iGas USA, con respaldo directo de China. De hecho, el mismo medio informó que el año pasado ofreció un discurso en el complejo de Tampa de la compañía de refrigerantes respaldada por Pekín.

iGas USA es una empresa de refrigerantes con sede en Tampa que estaría respaldada por el gobierno chino www.igasusa.com

Pese a ese aporte económico, DeSantis se mantiene firme en su postura y el martes de esta semana publicó una columna de opinión en el New York Post, donde sostuvo que China requiere acciones decisivas, no halagos, y explicó la manera en que ejecutaría sus decisiones “cuando sea presidente”.

“Su gabinete [el de Biden] ha perseguido a funcionarios chinos por todo el mundo, solo para inclinarse, alabarlo y hacer concesiones cuando se reúnen. El presidente parece contento con gestionar el declive de nuestro país en lugar de enfrentarse a China y ganar esta década decisiva. Se acaba el tiempo para actuar y evitar que China supere a Estados Unidos como primera superpotencia mundial”, expresó DeSantis.

El rechazo a China es uno de los pilares fundamentales de la campaña de Ron DeSantis @rondesantis/Instagram

En ese orden, el precandidato presidencial manifestó que restauraría la fuerza estadounidense en el escenario mundial y centraría su atención y recursos en disuadir al Partido Comunista Chino, “la mayor amenaza económica y de seguridad que enfrentamos hoy”. “Mi objetivo es sencillo: nosotros ganamos y ellos pierden”, escribió.

Además de reforzar su postura, también ofreció una lista de sus acciones como presidente, por ejemplo, la detención del flujo de capital y tecnología norteamericana que fortalecen al ejército del país asiático, así como la implementación de una política comercial que defienda a los trabajadores, cadenas de suministro e industrias esenciales de Estados Unidos.

“Como hice en Florida, prohibiré las compras chinas de tierras agrícolas y propiedades cercanas a infraestructuras críticas, contrarrestaré el espionaje y las amenazas cibernéticas, bloquearé la influencia del Partido Comunista Chino en nuestras instituciones y mediante el uso malicioso de datos y aplicaciones, y promulgaré políticas de reciprocidad para que China no pueda explotar nuestra apertura. La paz solo se puede lograr a través de la fuerza”, cerró.

