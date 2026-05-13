Con impulso de las tecnológicas, Wall Street ignora la inflación y marca nuevos récords

La Bolsa de Nueva York marcó nuevos récords el miércoles impulsada por el renovado interés en el sector tecnológico, que compensó el impacto del repunte de la inflación en Estados Unidos

El Nasdaq (+1,20%) y el índice ampliado S&P 500 (+0,58%) cerraron en máximos históricos, en 26.402,34 y 7.444,25 puntos, respectivamente. Solo el Dow Jones terminó en rojo (-0,14%).

El movimiento alcista del día "se debe enteramente a las acciones del sector de los semiconductores", dijo a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

El gigante de los chips Nvidia -primera capitalización mundial- ganó el 2,29%, Micron avanzó un 4,83% y Qualcomm escaló un 1,36%.

Según el analista, la visita de Donald Trump en China y el encuentro previsto con su homólogo Xi Jinping "suscita muchas expectativas sobre los mercados en cuanto al logro de acuerdos, en particular en el sector tecnológico".

La cumbre de los dos líderes también hace esperar potenciales avances en la resolución del conflicto en Medio Oriente, cuando Pekín ha dicho en varias ocasiones respaldar una solución diplomática.

China, primer comprador mundial del petróleo iraní, sufre particularmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Centrados en estos temas, los inversores han "ignorado completamente" unos "datos de inflación catastróficos", señala Cardillo.

La víspera, se conoció que el índice de precios al consumidor (IPC) alcanzó el 3,8% interanual en abril, su nivel más alto en casi tres años.

Se había situado en el 3,3% en marzo y en el 2,4% en febrero.