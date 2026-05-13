El Senado confirma a Kevin Warsh, elegido por Trump, como presidente de la Reserva Federal

WASHINGTON.– El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles el nombramiento del abogado y financiero Kevin Warsh como presidente de la Fed, en un momento en que la entidad se enfrenta a una inflación cada vez más intensa que podría dificultar la aplicación de los recortes de tasas de interés que le exige Donald Trump.

El Senado, de mayoría republicana, había confirmado el martes a Warsh para un mandato de 14 años en la Junta de Gobernadores de la Fed, compuesta por siete miembros. Su toma de posesión está a la espera de las firmas finales de la Casa Blanca en la documentación enviada por el Senado.

Warsh tomará el relevo del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato finaliza el viernes, pero que seguirá siendo gobernador de la Fed. El gobernador de la Fed Stephen Miran, actualmente el mayor defensor de los recortes de tasas en el Banco Central, dejará su puesto en la junta para dar cabida a Warsh.

Kevin Warsh habla en rueda de prensa en Londres (Archivo) Alastair Grant - Pool AP

Se espera que Warsh asuma la presidencia de la próxima reunión de la Fed, del 16 al 17 de junio, y se incorpore a un banco central cuyos responsables están inmersos en un intenso debate sobre la dirección de las tasas de interés.

La confirmación de Warsh estuvo en duda por unos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, dijo que bloquearía la nominación mientras el Departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El gobierno abandonó la investigación en abril y quedó despejado el camino para aprobar a Warsh.

Warsh, de 56 años y ex alto funcionario de la Reserva Federal, asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente. La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápido debido al alza de los precios de la nafta.

Kevin Warsh en una conferencia de Allen & Company Sun Valley Conference (Archivo) KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El comité que fija las tasas de interés está dividido y el mes pasado registró la mayor cantidad de votos disidentes en más de tres décadas. Y Powell, tras años de ataques personales por parte de Trump y una investigación legal sin precedentes del Departamento de Justicia, se quedará en la junta de la institución, lo que podría crear un centro de poder competidor.

La Reserva Federal ha enfrentado numerosas amenazas a su independencia por parte de Trump, quien ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés. Trump también intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook e inició una investigación sobre un breve testimonio de Powell ante el Senado relacionado con una renovación de un edificio.

La expectativa de la Casa Blanca

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró en Fox News que cree que los mercados están aliviados de que Warsh “ayudará a bajar las tasas de interés con el tiempo (…) obviamente, guiado por los datos, no le estoy poniendo ninguna presión”.

“Sabemos que es una persona extremadamente inteligente y competente, que puede ser muy convincente cuando habla con sus colegas", añadió.

El presidente saliente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la sede de la institución en Washington (Archivo) Jacquelyn Martin - AP

En diciembre, Trump dijo que quería un presidente de la Fed que recortara las tasas de interés cuando subiera el mercado bursátil –lo contrario de lo que recomiendan los economistas– y añadió: “¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!”.

Los comentarios de Trump han alimentado preocupaciones sobre si Warsh fijará las tasas en función de las condiciones económicas o para complacer a Trump, incluso si hacerlo pudiera empeorar la inflación.

En la audiencia de confirmación de Warsh el mes pasado, la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, lo descalificó como un “títere” de Trump. Warsh se negó a decir que el demócrata Joe Biden había ganado las elecciones de 2020 frente a Trump, quien decía falsamente que el fraude electoral le costó la reelección.

Aun así, Warsh negó en la audiencia que Trump lo hubiera presionado para bajar las tasas de interés. “El presidente ni una sola vez me pidió que me comprometiera con alguna decisión específica sobre tasas de interés, punto”, dijo Warsh entonces. “Tampoco aceptaría hacerlo si lo hubiera hecho. Seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal".

La senadora Elizabeth Warren durante una audiencia en el Capitolio. Warren denunció a Warsh como un títere de Trump (Archivo). Ben Curtis - AP

Los demócratas del Senado también lo han cuestionado por no divulgar plenamente los detalles de su vasta riqueza, que según las declaraciones asciende al menos a 100 millones de dólares. Sus inversiones incluyen participaciones en Polymarket y SpaceX, pero no ha revelado los montos. Prometió vender todos esos activos dentro de los 90 días posteriores a prestar juramento.

Warsh comenzó su carrera en el gigante de la inversión Morgan Stanley, especializado en fusiones y adquisiciones. Más tarde se incorporó al gobierno del entonces presidente estadounidense George W. Bush, donde se desempeñó como asesor de política económica de la Casa Blanca de 2002 a 2006, antes de ser nominado para el Directorio de la Reserva Federal.

Ha sido muy crítico del desempeño reciente de la Reserva Federal, en particular del repunte de la inflación en 2021-2022, el peor en cuatro décadas, y ha pedido un “cambio de régimen”. Sin embargo, solo ha ofrecido lineamientos generales de lo que implicaría ese cambio.

En ese sentido, ha pedido limitar las comunicaciones de la Fed, lo que sería un giro drástico después de décadas de creciente transparencia. Según Warsh, algunas de sus herramientas de comunicación, como los pronósticos trimestrales sobre hacia dónde podría dirigirse su tasa clave, han dificultado que los funcionarios cambien de rumbo.

Agencias AP y Reuters