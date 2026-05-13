El nuevo túnel peatonal de US$10 millones que pasará bajo siete carriles de tráfico en Michigan

Con una inversión de 10 millones de dólares, provenientes de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés), se construye en Michigan un túnel peatonal que correrá bajo la carretera Northland Drive. Cuando la obra concluya, habrá una conexión entre el sendero South Rogue River Trail y el Grand River Greenway. La inversión total del proyecto en los próximos dos años asciende a 150 millones de dólares.

Comenzaron las obras de un túnel peatonal en el condado de Kent, Michigan

El Departamento de Parques del condado de Kent organizó una ceremonia de colocación de la primera piedra para celebrar el inicio de la construcción del túnel peatonal.

En el evento, que tuvo lugar el 30 de abril, las autoridades del condado compartieron que la intención es crear una red de parques públicos, senderos y áreas naturales que conecten a las comunidades del oeste de Michigan desde Lowell hasta la costa del lago.

Se prevé que la primera parte de la obra finalice en el otoño boreal de 2026. Para entonces debería estar listo un sendero de 23 millas (37 kilómetros) que correrá entre Millennium Park y Lowell, del cual el túnel bajo Northland Drive es una pieza clave.

El túnel peatonal en Michigan es una necesidad de seguridad, según las autoridades

La construcción del túnel peatonal que correrá por debajo de Northland Drive no solo acercará más a las comunidades del oeste de Michigan y el río Grand, sino que las autoridades aseguraron que también es una cuestión de seguridad.

Ben Swayze, director del Departamento de Parques, destacó este aspecto más allá de la conexión que representa la obra: “Eliminamos una importante barrera de seguridad en una de las carreteras más transitadas del norte del condado de Kent”.

Las autoridades del condado de Kent, en Michigan, asistieron a la ceremonia de inicio de la construcción Municipio de Plainfield

En ese sentido, el funcionario argumentó que por la zona transitan peatones, corredores y ciclistas. Sin embargo, en las condiciones actuales, si quieren continuar por el mismo sendero, tienen que sortear siete carriles de tráfico.

Las autoridades también advirtieron que, como parte del desarrollo, será necesario cerrar la carretera Northland Drive durante al menos seis días para instalar el paso subterráneo. Aunque la intención es trabajar las 24 horas para que el cierre sea lo más breve posible, la recomendación es que los conductores se mantengan informados para buscar alternativas y evitar retrasos.

Cuándo estará terminado el proyecto Grand River Greenway de Michigan

La primera fase del proyecto Grand River Greenway ya comenzó. De acuerdo con el sitio web del plan, el objetivo final es ambicioso y demandará la coordinación de múltiples agencias y años de avances.

El túnel que conectará senderos y áreas verdes debería estar listo este otoño boreal Municipio de Plainfield

El sendero que correrá a lo largo del río Grand conectará el Grand River Greenway existente en el condado de Ottawa con el White Pine Trail, el Grand River Valley Rail Trail en Ionia y, finalmente, con el CIS Trail.

Entre las autoridades que se verán involucradas, el comunicado mencionó al Departamento de Parques del condado de Kent, el condado de Ottawa, el municipio de Plainfield Charter, el Departamento de Transporte de Michigan (MDOT) y la Comisión de Carreteras del condado de Kent. Se prevé que todo el proyecto Grand River Greenway esté terminado para 2031.