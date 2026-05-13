Con jonrón de Ángel Martínez y 13 ponches, Guardianes superan 3-2 a Angelinos

CLEVELAND (AP) — Ángel Martínez conectó un jonrón y los lanzadores de Cleveland repartieron 13 ponches para que los Guardianes mantuvieran su dominio en casa sobre los Angelinos de Los Ángeles al superarlos el martes por 3-2.

El dominicano Martínez, Patrick Bailey y el venezolano Bryan Rocchio impulsaron carreras por Cleveland, que mejoró a 29-4 contra los Angelinos en Progressive Field desde 2015.

Los Guardianes han ganado los dos primeros juegos de la serie pese a haber sido superados en hits en ambos.

Vaughn Grissom conectó un jonrón por los Angelinos, que cayeron a 8-17 como visitantes.

El abridor de Cleveland, Slade Cecconi, mantuvo sin anotaciones a Los Ángeles durante cuatro entradas, en las que recetó siete ponches, su mayor cifra de la campaña. Hunter Gaddis (1-1) trabajó 1 1/3 entradas y Cade Smith consiguió su segundo salvamento de cuatro outs esta temporada y el 12.º en 14 oportunidades en total.

Martínez puso arriba a los Guardianes en la tercera entrada ante el dominicano Walbert Ureña (1-4) con su sexto jonrón, un batazo a las gradas del jardín derecho.

Estuvo cerca de volver a volarse la barda en la quinta, pero el jardinero derecho Jo Adell se lo impidió con un gran salto y una atrapada frente al muro. Sin embargo, el batazo permitió que Daniel Schneeman avanzara a tercera.

Schneeman anotó con el rodado de Bailey para out.

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