Una avioneta realizó un aterrizaje de emergencia sobre una autopista de Arizona y estuvo a centímetros de impactar contra un automóvil que circulaba por el lugar. El episodio ocurrió el domingo sobre la ruta US 60, cerca de la localidad de Superior, después de que la aeronave sufriera un desperfecto poco después de despegar.

El incidente involucró a una Cessna C150/A150L Aerobat, una aeronave monomotor de dos plazas habitualmente utilizada para entrenamiento y vuelos recreativos. Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), el avión había despegado del aeropuerto municipal de Superior alrededor de las 13.25 (hora local) del domingo cuando comenzó a registrar problemas en pleno ascenso.

Una avioneta sufrió un desperfecto, aterrizó en plena ruta y estuvo a centímetros de impactar contra un auto

De acuerdo con lo reportado por el Gilda Herald, el piloto —única persona a bordo al momento del accidente— intentó maniobrar para evitar una tragedia y terminó descendiendo directamente sobre la autopista.

Un video captado por una cámara instalada en un vehículo mostró el dramático momento en el que la avioneta aparece de frente y aterriza entre los autos que circulaban por la ruta. Las imágenes exhiben cómo una de las alas pasa extremadamente cerca de un automóvil que transitaba por el carril derecho.

Testigos citados por medios locales aseguraron que la aeronave incluso habría llegado a rozar o impactar levemente un vehículo durante la maniobra, aunque no se reportaron heridos entre los ocupantes de los autos ni daños de gravedad. “Parecía que nadie había resultado herido”, señaló un testigo a Arizona’s Family.

Una avioneta sufrió un desperfecto, aterrizó en plena ruta y estuvo a centímetros de impactar contra un auto

El jefe de Policía de Superior, Joaquín Manuel, explicó que el aterrizaje de emergencia fue consecuencia de una falla mecánica. En paralelo, el propietario de la aeronave afirmó a medios locales que el avión “entró en pérdida” durante el despegue, lo que obligó al piloto a buscar inmediatamente un lugar donde aterrizar.

Tras tocar tierra, la avioneta quedó detenida sobre uno de los costados de la US 60 mientras automovilistas y equipos de emergencia acudían al lugar. El piloto salió ileso y fue asistido en la escena. Las autoridades cortaron parcialmente el tránsito durante varios minutos para retirar la aeronave y asegurar la zona.

Una avioneta sufrió un desperfecto, aterrizó en plena ruta y estuvo a centímetros de impactar contra un auto

La FAA inició una investigación para determinar qué provocó el desperfecto y analizar la actuación del piloto durante la emergencia. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también podría intervenir en la investigación técnica del caso.