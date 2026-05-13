Cierre programado de Costco en Estados Unidos: el adiós temporal para mayo 2026

La cadena Costco cerrará temporalmente sus almacenes en Estados Unidos en mayo de 2026 por una de las fechas que aparece en su calendario oficial de feriados. La compañía informó que sus tiendas no abrirán durante el Memorial Day, al igual que ocurre en Año Nuevo, Domingo de Resurrección, Día de la Independencia, Día Laboral, Acción de Gracias y Navidad.

¿Por qué Costco cerrará en mayo de 2026?

El cierre de los 643 locales de Costco responde al Día de los Caídos, una festividad federal que se realiza el último lunes de mayo, que en 2026 cae el 25.

Según informa la Administración Nacional de Cementerios del Departamento de Asuntos de Veteranos, es el día anual más importante del país norteamericano para honrar a sus militares fallecidos.

El Día de los Caídos honra a militares fallecidos en guerras estadounidenses Costco

La conmemoración fue llamada originalmente Día de la Decoración. En 1868, el comandante en jefe del Gran Ejército de la República, John A. Logan, formalizó la fecha mediante una orden para recordar a los caídos en la guerra y adornar sus tumbas con flores.

La primera celebración nacional se realizó el 30 de mayo de 1868 en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Más tarde, se amplió para rendir homenaje a quienes murieron en todos los conflictos bélicos estadounidenses.

El Congreso modificó oficialmente la efeméride en 1968 mediante la Ley Uniforme de Días Festivos en Lunes, que trasladó varias celebraciones a los lunes para generar fines de semana largos. El cambio entró en vigor en 1971.

Actualmente, en ese día festivo se combinan ceremonias, visitas a cementerios, desfiles y momentos de silencio con el inicio no oficial de la temporada de verano en Estados Unidos. Durante el día, la bandera estadounidense permanece a media asta desde el amanecer hasta el mediodía y luego vuelve a izarse hasta el final de la jornada, explica Time and Date.

Los locales que abren durante el Día de los Caídos

Aunque Costco no abrirá, otras cadenas estarán habilitadas con esquemas distintos:

Aldi indica que sus locales tendrán esquema reducido durante el Día de los Caídos.

Sam’s Club abrirá de 9 a 20 hs para todos los miembros; los socios Plus tendrán acceso exclusivo desde las 8 hs.

Whole Foods Market informó que la mayoría de sus tiendas abre durante el Memorial Day.

La cadena de supermercados ACME dio a conocer que sus establecimientos operarán de 7 a 21 hs, mientras que las farmacias abrirán de 9 a 14 hs. El servicio de retiro y entrega de compras estará disponible de 8 a 20 hs.

BJ’s Wholesale Club confirmó que sus comercios funcionarán con horario habitual de 8 a 22 hs el lunes 25 de mayo. Además, las estaciones de gasolina atenderán al público de 6.30 a 22 hs, los centros de neumáticos atenderán de 8 a 18 hs y el área óptica operará de 10 a 17 hs.

¿Qué bancos y oficinas gubernamentales cerrarán el Día de los Caídos?

Según explicó Newsweek, la fecha integra el calendario oficial de feriados de la Reserva Federal, por lo que la mayoría de las entidades financieras suspenderán la atención al público.

La cadena cerrará sus 649 locales durante el feriado federal Tripadvisor

Entre los bancos que cerrarán figuran Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citibank, US Bank, PNC Bank, Truist, TD Bank y Capital One, además de instituciones regionales, cooperativas de crédito y otras instituciones comunitarias. La medida también afectará operaciones como transferencias ACH, transferencias bancarias y compensación de cheques.

Asimismo, distintas oficinas gubernamentales permanecerán cerradas durante la jornada, entre ellas las sedes de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Algunos servicios públicos y sistemas de transporte también podrían funcionar con horarios reducidos o esquemas especiales.