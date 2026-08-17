Con Lewandowski titular, Chicago sigue imparable y se acerca al Inter Miami en la MLS

El polaco Robert Lewandowski fue titular este domingo y disputó 60 minutos en la victoria 2-1 de su equipo el Chicago Fire sobre Portland Timbers, en uno de los partidos de la vigésima jornada disputado en el Soldier Field de Chicago.

Chicago sigue imparable y suma su quinta victoria consecutiva, incluidas las tres en la fase de grupos de Leagues Cup, donde lograron clasificar a cuartos de final.

Lewandowski, de 37 años, completó con el Fire cuatro partidos en la temporada regular de la liga norteamericana (MLS).

El finlandés Robin Lod abrió el marcador para los locales al minuto 9 luego de un estupendo control entre dos defensores y una pronta definición ante la salida del arquero James Pantemis.

Cinco minutos más tarde y luego de un potente remate de Lewandowski, Dje D’Avilla controló el rebote para luego definir desde fuera del área doblando las manos del cancerbero con remate de pierna derecha.

El defensor Finn Surman anotó el gol del descuento para los Timbers con asistencia del costarricense Ariel Lassiter al minuto 85, pero no fue suficiente para por lo menos rescatar un punto en una complicada visita.

El Fire llega a 32 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, lo que le sirvió para acortar la distancia a 6 unidades del Inter Miami de Lionel Messi, que el sábado tropezó ante Nashville.

Uruguayo Damiani fue clave para Philadelphia

Philadelphia Union propició una de las grandes sorpresas de la jornada al derrotar 3-2 a New York City en el mítico Yankee Stadium.

El uruguayo Bruno Damiani fue la gran figura del encuentro al anotar un doblete en 6 minutos y darle vuelta a un partido que Philadelphia perdía hasta el minuto 69.

Damiani, de 24 años y quien inició su carrera profesional con el Nacional en su país natal, anotó tres goles en sus dos últimas presentaciones luego de marcar en la victoria 3-1 del Union sobre Necaxa por Leagues Cup.

Philadelphia suma su quinta victoria de la temporada y llega a 19 puntos en el puesto 13 del Este antes de recibir la visita de Inter Miami en encuentro de mitad de semana por la Jornada 21.